टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन, सरकारी अस्पताल की बदहाली उजागर, हजारीबाग सांसद ने स्वास्थ्य विभाग पर उठाए सवाल

हजारीबाग: जिले के लचर स्वास्थ्य व्यवस्था ने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है. हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मोबाइल की टॉर्च की रोशनी से परिवार नियोजन का ऑपरेशन किए जाने का एक वीडियो वायरल हुआ है. वीडियो में हॉस्पिटल के कर्मी एक महिला का ऑपरेशन कर रहे हैं. ऑपरेशन के दौरान, अस्पताल के कर्मी बातें भी करते दिख रहे हैं. कई तरह की आवाजें भी रिकॉर्ड हुई हैं, जिसमें अस्पताल सुधारने की बात भी कही जा रही है. डीसी ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है.

घटना सामने आने के बाद, मामले को लेकर लीपा पोती की कोशिश भी की जा रही है. हजारीबाग के सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार ने कहा कि यह पता लगाने के लिए जांच चल रही है कि वीडियो कब की है. उन्होंने यह भी कहा कि घटना के पीछे के कारणों की जांच की जा रही है. हजारीबाग के सभी हॉस्पिटल में बिजली की वैकल्पिक सप्लाई पक्का करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं. हजारीबाग के डीसी ने भी इस पर संज्ञान लिया है.

सिविल सर्जन और सांसद के बयान (Etv Bharat)

पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिससे लोगों में काफी गुस्सा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल में बिजली, जनरेटर और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की लगातार कमी रही है, और चिकित्सा प्रभारी की लापरवाही से मरीजों की जान खतरे में पड़ रही है.