रामनवमी के दौरान अखाड़े दिखाएंगे करतब, हजारीबाग सांसद ने 3500 क्लब को उपलब्ध करायी लाठी, मुख्यमंत्री के बयान पर कसा तंज
रामनवमी के दौरान करतब दिखाने के लिए हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने सभी अखाड़ों को दंड उपलब्ध कराया है.
Published : March 21, 2026 at 4:52 PM IST
हजारीबाग: झारखंड के हजारीबाग की रामनवमी ऐतिहासिक है. इस त्योहार में शौर्य और करतब दिखाने की परंपरा रही है. राम भक्त मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्मोत्सव मनाते हुए साहस दिखाते हैं. सड़कों पर हैरतअंगेज करतब देखने को मिलते हैं. दंड (लाठी) चलाने की भी परंपरा रही है. हालांकि, समय बदलने के साथ-साथ लोग इससे दूर होते जा रहे हैं.
इसे देखते हुए, हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने लोकसभा क्षेत्र के लगभग 3,500 क्लबों को दंड उपलब्ध कराया है ताकि वे अपने अखाड़ों में जमकर लाठी चलाने की ट्रेनिंग ले सकें. जब वे सड़कों पर उतरे, तो उनके करतब देखकर अन्य लोग दांतों तले उंगली दबा लें.
सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि हजारीबाग की रामनवमी में हर किसी की सहभागिता होती है, इसीलिए इस त्योहार को देश भर में कीर्ति मिल रही है. सभी क्लबों को दंड उपहार स्वरूप दिया जा रहा है ताकि वे करतब दिखा सकें. उन्होंने यह भी कहा कि महंगाई के कारण लोग दंड नहीं खरीद पा रहे थे. इसका ख्याल रखा गया है. सभी अखाड़ों को दंड उपलब्ध कराया गया है.
हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि जुलूस करीब 36 घंटे तक सड़कों पर रहेगा. पूरे जुलूस के दौरान सांसद सेवा कार्यालय खुला रहेगा. राम भक्तों को चना, गुड़ और शरबत उपलब्ध कराया जाएगा. इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी राम भक्त को कोई परेशानी न हो.
हिंदू देवी-देवताओं और पूजा पद्धतियों के बारे में विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि पूरी दुनिया का ब्रेन भारत के लोगों की वजह से चल रहा है. यहां के डॉक्टर और इंजीनियर दुनिया भर में छाए हुए हैं. मुख्यमंत्री को इसका ज्ञान ही नहीं है, इसलिए उन्होंने यह फुहड़ बयान दिया है.
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