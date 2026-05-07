हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल शिक्षक की भूमिका में आए नजर, क्लास लेने के बाद बच्चों को दिया सफलता का मंत्र
हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल शिक्षक की भूमिका में नजर आए.
Published : May 7, 2026 at 6:30 PM IST
हजारीबागः जिले के चौपारण प्रखंड स्थित बसरिया उत्क्रमित उच्च विद्यालय का हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने निरीक्षण किया. इस दौरान सांसद शिक्षक की भूमिका में नजर आए. उन्होंने 1 घंटे तक छात्रों को पढ़ाया और उनकी बातें सुनी. इस दौरान सांसद ने छात्रों को सफलता का मंत्र भी दिया.
छात्रों के साथ संवाद में सांसद मनीष जायसवाल ने ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में रुचि हो उसी क्षेत्र में अपना करियर बनाएं. सांसद मनीष जायसवाल ने विद्यालय के 10वीं कक्षा में पहुंचकर स्वयं क्लास लिया. उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाई के प्रति गंभीर रहने, अनुशासन का पालन करने और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने के लिए प्रेरित किया.
सांसद ने कहा कि कठिन परिश्रम, सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास से ही जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है. सांसद जायसवाल ने विद्यार्थियों से करियर विकल्पों पर भी चर्चा की और उन्हें अपने रुचि के अनुसार आगे बढ़ने की सलाह दी. उन्होंने बच्चों से कहा कि शिक्षा ही वह माध्यम है, जो व्यक्ति को समाज और देश में सम्मान दिलाता है. विद्यार्थियों को देश का आदर्श नागरिक बनने के लिए ईमानदारी, अनुशासन, संस्कार और सामाजिक जिम्मेदारियों को अपनाने की सीख भी दी. इस मौके पर विद्यालय के विद्यार्थियों ने सांसद मनीष जायसवाल को एक आकर्षक पेंटिंग भेंट कर सम्मानित किया.
इस दौरान सांसद ने विद्यालय के शिक्षकों से भी मुलाकात की और शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी ली. विद्यालय में शिक्षकों की कमी की जानकारी मिलने पर सांसद मनीष जायसवाल ने तत्काल जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रवीण कुमार को फोन कर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि गर्मी की छुट्टी समाप्त होने से पूर्व विद्यालय में शिक्षकों की कमी हर हाल में दूर की जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो.
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