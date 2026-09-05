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हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल का बड़ा आरोप, कहा- राज्य सरकार विपक्ष के विधायकों की करवा रही रेकी

हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल. ( फोटो-ईटीवी भारत )