ETV Bharat / state

हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल का बड़ा आरोप, कहा- राज्य सरकार विपक्ष के विधायकों की करवा रही रेकी

हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

MP Manish Jaiswal
हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 5, 2026 at 8:41 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हजारीबाग: सांसद मनीष जायसवाल ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंन सरकार पर विपक्ष के विधायकों की रेकी करवाने का आरोप लगाया है. हजारीबाग सांसद ने कहा कि राज्य सरकार जिला प्रशासन के साथ मिलकर विपक्ष के विधायकों पर नजर बनाए हुए है.

दरअसल, कुछ दिनों पहले हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद के आवास के ठीक सामने सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा था. विधायक ने कैमरा लगाने वाले लोगों को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया था, लेकिन 48 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक मामले में कार्रवाई नहीं की गई है. ऐसे में सांसद ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है.

हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

कैमरा लगाने वाले कौन लोग थे खुलासा करे प्रशासन-सांसद

हजारीबाग सदर विधायक के आवास के ठीक सामने दो दिनों पहले हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी लगाते हुए कुछ युवकों को पकड़ा गया था. सीसीटीवी कैमरा विधायक के घर के ठीक सामने कुछ इस कदर लगाया जा रहा था कि पूरे घर की रिकॉर्डिंग हो सके. विधायक ने इस पर एतराज जताते हुए दो लोगों को पड़कर पुलिस के हवाले किया था. हालांकि अब तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि किन लोगों के द्वारा सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा था.

इस मामले को लेकर सदर विधायक ने विधानसभा अध्यक्ष, हजारीबाग के एसपी से लेकर कई अधिकारियों को पत्राचार किया है, लेकिन अब तक इसका खुलासा नहीं हुआ कि किसके कहने पर विधायक के आवास के बाहर कैमरा लगाया जा रहा था.

हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने सीसीटीवी लगाने पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि जनप्रतिनिधि की रेकी करना एक बड़ा अपराध है. लोकतंत्र में यह अधिकार किसी के पास नहीं है. उन्होंने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विपक्ष के विधायकों की रेकी करवा रही है. साथ ही सांसद का कहना है कि स्थानीय जिला प्रशासन की जानकारी में कैमरा लगाया जा रहा था. सरकार चाहती है कि हर एक जनप्रतिनिधि पर नजर बनाए रखे.

हजारीबाग से रांची तक आंदोलन की चेतावनी

उन्होंने इस बात की आशंका जताई है कि संभवतः विपक्ष के अन्य जनप्रतिनिधियों की भी जासूसी कराई जा रही हो. सदर विधायक प्रदीप प्रसाद चौकन्ने थे और उनके कार्यकर्ताओं ने कैमरा लगाते हुए देख लिया. ऐसे में सभी विपक्ष के जनप्रतिनिधियों को सावधानी बरतने की जरूरत है. इस दौरान सांसद मनीष जायसवाल ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि जिला प्रशासन ने मामले का खुलासा नहीं किया तो हजारीबाग से लेकर रांची तक आंदोलन किया जाएगा.

कांग्रेस नेता के बयान पर सांसद ने दी तीखी प्रतिक्रिया

इस दौरान हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष जयप्रकाश भाई पटेल के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है. यही कारण है कि वह उनके बारे में अनर्गल बयान दे रहे हैं. दरअसल, पिछले दिनों जयप्रकाश भाई पटेल ने कहा था कि सांसद तुटपुंजी सामान और लहंगा बांटकर लोकप्रियता बटोर रहे हैं. उन्हें यहां की स्थानीय समस्या पर ध्यान नहीं है. उन्होंने यह भी कहा था कि श्राद्ध कार्यक्रम के लिए सांसद थोड़ा सामान देकर फोटो खिंचवा रहे हैं. गरीब की मदद कोई इस तरह नहीं करता है. भाजपा में यह लोग अपना व्यापार और खाने-पीने के लिए हैं.

कांग्रेस नेता जयप्रकाश भाई पटेल के बयान पर सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है. जब वे जेएमएम में थे तो मंत्री का दर्जा था, भारतीय जनता पार्टी में आए तो उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया, कांग्रेस में आए तो जिला अध्यक्ष. ऐसे में उनका पद गिरता जा रहा है.

उन्हें इस बात का डर है कि कहीं उन्हें पंचायत या फिर प्रखंड अध्यक्ष ना बना दिया जाए. इस कारण वे इस तरह का बयान दे रहे हैं. सांसद ने कहा कि ये वही जयप्रकाश भाई पटेल हैं जिन्होंने भाजपा कार्यालय से एक बहन को लहंगा शादी में उपहार स्वरूप दिया था. ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है.

ये भी पढ़ें-

भाजपा सांसदों का दावा, MMDR संशोधन बिल से झारखंड को नहीं होगा कोई नुकसान

हजारीबाग सदर अंचल की कार्यप्रणाली से नाखुश सांसद मनीष जायसवाल पहुंचे दफ्तर, धक्का-मुक्की के आरोपों पर सदर सीओ बोले- सभी आरोप निराधार

हजारीबाग के सांसद-विधायक के बीच खत्म हुआ विवाद, बोले- किसी शकुनि मामा ने खेला था खेल

TAGGED:

HAZARIBAG
SURVEILLANCE ON OPPOSITION
हजारीबाग
सांसद मनीष जायसवाल
MP MANISH JAISWAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.