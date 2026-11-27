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हजारीबाग के बरही में 40 घंटे से NH-19 पर महाजाम, सांसद-विधायक ने डीसी से की मुलाकात, एक सप्ताह में अस्थायी राहत का भरोसा

उपायुक्त से मुलाकात के दौरान हजारीबाग सांसद और बरही विधायक. ( फोटो-ईटीवी भारत )

हजारीबाग: जिले के बरही विधानसभा क्षेत्र से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर पिछले 40 से 42 घंटे से जारी भीषण जाम ने आम जनजीवन अस्त-व्यस्त है. बरही से चौपारण तक सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है. स्थिति यह है कि लोगों को कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने में भी कई घंटे लग रहे हैं. इस गंभीर समस्या को लेकर शुक्रवार को हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल और बरही विधायक मनोज यादव ने उपायुक्त हेमंत सती से मुलाकात की. बैठक में एनएचएआई के परियोजना निदेशक आशुतोष सोनी भी मौजूद रहे.

बैठक के बाद सांसद मनीष जायसवाल ने बताया कि जाम से तत्काल राहत दिलाने के लिए अस्थायी उपायों पर उपायुक्त और एनएचएआई के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा हुई है. अगले एक सप्ताह में इसके सकारात्मक परिणाम दिखने लगेंगे. शनिवार को उपायुक्त हेमंत सती और पुलिस अधीक्षक अमन कुमार अधिकारियों की टीम के साथ जाम प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे और वैकल्पिक व्यवस्था पर निर्णय लेंगे.