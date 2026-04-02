मां ने बेटी की चढ़ाई बलि! बेटे के अंधे प्यार में उठाया खौफनाक कदम
हजारीबाग पुलिस ने नाबालिग हत्या का मामला सुलझा लिया है. मामले में मृतक की मां समेत तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है.
Published : April 2, 2026 at 10:13 AM IST
हजारीबाग: जिले के विष्णुगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम कुसुंबा में नाबालिग बच्ची की निर्मम हत्या की गुत्थी पुलिस सुलझा ली है. मामले में जो बातें सामने आई है, वह दिल दहला देने वाली है. यह घटना झाड़ फूंक और कुंवारी लड़की की नरबलि देने से जुड़ा है. मां ने अपने बेटे के स्वास्थ्य लाभ के लिए अपनी ही बेटी की बलि दे दी. पूरे घटना में तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है. जिसमें मृतका की मां रेशमी देवी, स्थानीय भीम राम और शांति देवी उर्फ भगतिनी शामिल हैं.
मां ने दी अपनी बेटी की बलि
मामले के उद्भेदन को लेकर पुलिस महानिदेशक झारखंड ने एसआईटी का गठन किया था. जिसका नेतृत्व भारतीय पुलिस सेवा में सेवा दे रहे नागरगोजे शुभम भाउसाहेब कर रहे थे. एसआईटी ने साक्ष्य एवं संदेह के आधार पर गांव के ही भीम राम, मृतका के परिजनों तथा कुसुंबा गांव की शांति देवी उर्फ भगतिनी से पूछताछ की. इस दौरान शांति ने बताया कि मृतका की मां पिछले 1 वर्ष से अपने बेटे सुधीर कुमार सिंह के शारीरिक एवं मानसिक परेशानी को लेकर कई बार उनके पास आ चुकी है.
इस समस्या के समाधान के लिए भगतिनी ने मृतका की मां रेशमी देवी को बताया कि बेटे की शारीरिक एवं मानसिक परेशानी को हमेशा दूर करने के लिए किसी कुंवारी लड़की की बलि देनी होगी. यह भी बताया कि उसकी छोटी बेटी पर माता सवार रहती है. उसकी बलि देना अच्छा होगा. यह सुनकर उसकी मां तैयार हो गई. भगतिनी ने रामनवमी पर्व के अष्टमी के दिन कुंवारी लड़की की पूजा के लिए उसे साथ लेकर आने के लिए कहा.
बच्ची को मंदिर में बिठाकर शुरू किया गया तंत्र मंत्र
पूछताछ में यह भी पाया गया कि भगतिनी अष्टमी जुलूस 24 मार्च को संध्या 7:00 बजे मृतका की मां रेशमी देवी अपने तीनों बच्चों को लेकर मंगला जुलूस में शामिल हुई. करीब 7 से 8 बजे अपनी छोटी बेटी के साथ पूजा करने के लिए भगतिनी के घर आई. भगतिनी ने बताया गया कि 9 बजे रात के बाद अच्छे नक्षत्र में देवास आएगा तो इस समय एक अन्य पुरुष के साथ छोटी बेटी को लाना.
जिसके बाद करीब 9:30 बजे मृतका की मां अपनी बेटी को साथ लेकर गांव के भीमराम के साथ भगतिनी के घर पहुंची. भगतिनी के घर में स्थित मनसा मंदिर में विधिवत तंत्र मंत्र से बच्ची को बैठाकर पूजा प्रारंभ की. बच्ची को सिंदूर, काजल आदि लगाया गया. प्रसाद के रूप में इलायची दाना खिलाया गया.
पहले बलि फिर बच्ची के साथ की गई बर्बरता
हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि पूछताछ के दौरान भगतिनी ने बताया कि भूत बांधने के लिए बांसवाडी के पास मृतका, भीमराम और रोशनी देवी को लेकर गई. जहां लड़की को बैठाया गया और उसे जमीन पर सोने के लिए बोल दिया गया. भगतिनी के हाथ में बांस की कॉलिंग स्टिक थी, जिसे लड़की के शरीर पर लेटी अवस्था में चारों ओर घुमाया गया और बोला कि उस पर देवास आ गया है. कुंवारी लड़की का खून चाहिए. इसके बाद भीमराम ने बच्ची का गला घोंट दिया. जब उन्हें लगा कि बच्ची की मृत्यु हो गई है, तब भगतिनी के कॉलिंग स्टिक से उसके शरीर के चारों तरफ घुमाया.
इसके बाद भगतिनी ने मंत्र पढ़ते हुए बच्ची के साथ बर्बरता की. फिर भगतिनी के बोलने पर भीमराम ने पत्थर से लड़की के सिर पर मार दिया, जिससे सिर फट गया और चेहरा खून से लथपथ हो गया. इसके बाद भगतिनी ने मृत शरीर पर खून लगाकर पूजा की और फिर अपने मनसा मंदिर में खून की कुछ बूंदें छिड़क दीं.
हत्यारोपी के साथ महिला का अवैध संबंध
एसपी अंजनी अंजन ने यहा भी बताया कि भीमराम और बच्ची की मां रेशमी देवी के बीच पिछले कई वर्षों से अवैध संबंध था. रेशमी के बच्चे उन्हें पिता के रूप में देखते थे. रेशमी देवी के पिता विनोद कुमार सिंह मुंबई में काम किया करते थे. पूरे परिवार पर भीमराम का अधिकार था.
एसपी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना नहीं घटी और न ही उसका जुबान और आंख निकाला गया था. इस पूरे मामले का स्पीडी ट्रायल करने की कोशिश की जाएगी, ताकि जल्द से जल्द आरोपियों को कड़ी सजा मिले.
हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने कहा कि परिवार की संलिप्तता के कारण मुआवजा की राशि भी रोक दी गई है. उचित निर्णय लेकर आगे का कदम उठाया जाएगा. पूरे घटना में तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है. जिसमें मृतका की मां रेशमी देवी, स्थानीय भीम राम और शांति देवी उर्फ भगतिनी शामिल हैं.
NCW ने बनाई तीन सदस्यों की जांच कमेटी
NCW (नेशनल कमीशन फॉर विमेन) ने हजारीबाग में 12 साल की नाबालिग की कथित हत्या की जांच के लिए तीन सदस्यों की जांच कमेटी बनाई है. बुधवार को बनी यह कमेटी 2 अप्रैल को मौके पर जाएगी और संबंधित अधिकारियों से बातचीत करेगी. NCW ने दस दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट देने को कहा है.
NCW ने कहा कि नाबालिग की बॉडी 25 मार्च को संदिग्ध हालात में मिली थी और उसके शरीर के कई जगहों पर क्रूरता के निशान थे. उन्होंने कहा कि इस घटना ने समाज को झकझोर दिया है और महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. कमेटी में NCW की पूर्व सदस्य ममता कुमारी, NCW के लॉ ऑफिसर मनमोहन वर्मा और सीनियर कोऑर्डिनेटर कंचन खट्टर शामिल हैं.
NCW चेयरपर्सन विजया रहाटकर ने राज्य प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को मामले में तुरंत, बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, ताकि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके. उन्होंने कहा कि किसी भी सभ्य समाज में ऐसे जघन्य अपराध मंजूर नहीं हैं और पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय दिलाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है.
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