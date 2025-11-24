ETV Bharat / state

हजारीबाग के प्रवासी मजदूर की हुई वतन वापसी, दुबई में घायल होने के बाद सरकार से लगाई थी मदद की गुहार

हजारीबाग का एक प्रवासी मजदूर दुबई में फंसा हुआ था. सरकार से मदद मिलने के बाद उसकी वतन वापसी हुई है.

hazaribag-migrant-worker-dashrath-mahato-stranded-in-dubai-returns-home
प्रवासी मजदूर के साथ सामाजिक कार्यकर्ता (ETV BHARAT)
Published : November 24, 2025 at 1:42 PM IST

हजारीबाग: जिले से रोजगार की तलाश में सैकड़ों की संख्या में मजदूर विदेश में काम कर रहे हैं. अधिकतर मजदूर ट्रांसमिशन और कंस्ट्रक्शन काम में हजारीबाग से जाते हैं. कई बार प्रवासी मजदूर विदेश जाकर फंस जाते हैं. जब सरकार को इसकी जानकारी मिलती है तो मजदूरों की वतन वापसी होती है. ऐसा ही एक मामला सामने आया है. विष्णुगढ़ के रहने वाले दशरथ महतो की आंख में चोट आ गई थी. जब उन्होंने गुहार लगाई तो उनकी वतन वापसी हुई है.

वीडियो जारी कर लगाई थी मदद की गुहार

बेहतर भविष्य और परिवार की आजीविका की तलाश में दुबई गए हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत अलखरी खुर्द निवासी दशरथ महतो की बीते 6 सितंबर 2025 को दुबई में शानक्सी कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग ग्रुप कंपनी में काम के दौरान आंख में चोट लग गई थी. उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो जारी कर केंद्र और राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई थी. जिसके बाद सरकार की मदद से कंपनी ने बकाया मजदूरी के साथ उन्हें इलाज में खर्च होने वाली राशि का भुगतान का आश्वासन देकर उनकी वतन वापसी कर दी है.

जानकारी देते प्रवासी मजदूर (ETV BHARAT)

वतन वापसी के बाद दशरथ महतो ने आंख के डॉक्टर से मुलाकात की तो उन्होंने गंभीर स्थिति को देखते हुए शंकर नेत्रालय चेन्नई या कोलकाता में इलाज करवाने की सलाह दी. दशरथ महतो अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य हैं. उनके परिवार में बूढ़े माता-पिता, पत्नी और तीन बच्चे विजय कुमार (17) अजय कुमार (15) और पम्मी कुमारी (13) हैं.

प्रवासी मजदूरों के हित में काम करने वाले समाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली ने दशरथ महतो से मुलाकात की है. उनकी स्थिति से अवगत कराते हुए कहा कि रोजी-रोटी के लिए लाखों प्रवासी मजदूर विभिन्न देशों में जाते हैं, लेकिन कई बार उनके साथ दर्दनाक हादसे हो जाते हैं. ऐसी स्थिति में कंपनी के द्वारा कोई मदद नहीं मिलने से मजदूरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में सरकार को प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा को लेकर ठोस नीति बनाने की जरूरत है.

हजारीबाग का प्रवासी मजदूर
