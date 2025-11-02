हजारीबाग मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल के पास नहीं है नेट टेस्ट जांच करने की मशीन, ब्लड टेस्ट के लिए होता है इस्तेमाल

ETV Bharat / state

HAZARIBAG MEDICAL COLLEGE
ब्लड बैंक, शेख भिकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, हजारीबाग
November 2, 2025

हजारीबागः चाईबासा में संक्रमित रक्त चढ़ाने के बाद पूरे राज्य भर में ब्लड बैंक विशेष सावधानी बरत रहा है. हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में भी रक्त चढ़ाने को लेकर सावधानी बरती जा रही है. एलिसा टेस्ट की रिपोर्ट और नेट रिपोर्ट के मिलन के बाद ही रक्त दिया जा रहा है. आश्चर्य की बात है कि हजारीबाग में नेट मशीन ही नहीं है. सैंपल जांच के लिए रांची भेजा जाता है. रिपोर्ट आने में लगभग 10 घंटे लगते हैं.

जांच के बाद ही मरीज को चढ़ाया जाता है रक्त

अगर आपके मरीज को रक्त चढ़ाने की जरूरत है तो आप भी सावधानी बरतें. चाईबासा में संक्रमित रक्त चढ़ाने के बाद अब यह बातें सामने आ रही हैं. कोई भी व्यक्ति रक्तदान करता है तो रक्त जांच करने के बाद सही पाए जाने पर ही जरूरतमंद मरीज को रक्त चढ़ाया जाता है.

मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक, रक्तदाता और स्वास्थ्य मंत्री के बयान (Etv Bharat)

ब्लड सैंपल भेजा जाता है रिम्स

हजारीबाग में किट से भी रक्त के नमूने जांच किए जाते हैं. लेकिन किट से रिपोर्ट सही नहीं आती है. ऐसे में अब एलिसा और नेट टेस्ट करने के बाद आई रिपोर्ट के मिलान के बाद ही रक्त जरूरतमंद को दिया जा रहा है. हजारीबाग में नेट से रक्त जांच नहीं होती है. मशीन नहीं होने के कारण सैंपल रिम्स भेजा जा रहा है. रिपोर्ट आने में 10 घंटे का समय लग रहा है.

रक्तदान करने वाले को नहीं दी जाती है रिपोर्ट

जब भी रक्त जांच होता है तो पांच तरह के टेस्ट होते हैं. जिसमें एचआईवी, हेपेटाइटिस ए, बी,सी, सरफेस एंटीजन और मलेरिया शामिल हैं. महत्वपूर्ण बात यह है कि हजारीबाग में रक्तदान करने वाले को किसी भी तरह की रिपोर्ट नहीं दी जाती है. और उसे इस बात की जानकारी भी नहीं होती है कि वह स्वस्थ है या संक्रमित. यहां के रक्तदाता यह चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति रक्तदान करें तो उसे रिपोर्ट भी दी जाए.

मंत्री ने हाईटेक मशीन मुहैया कराने का दिया विश्वास

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने हाल ही में हजारीबाग का निरीक्षण किया था. उस दौरान यह बात भी सामने आई कि एलिसा मशीन काफी अधिक पुरानी है. यह बात कहने की नौबत आखिर क्यों पड़ी, यह भी सवालों के घेरे में है. मंत्री ने विश्वास दिलाया है कि बहुत जल्द हाईटेक मशीन ब्लड बैंक को मुहैया कराया जाएगा.

स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करना आज के समय में सबसे बड़ी मांग है. मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जांच के लिए लेटेस्ट मशीन का नहीं होना और जिस मशीन से जांच हो रही है वह पुरानी होना चिंता का विषय जरूर है. जरूरत है समय रहते अस्पताल में लगी मशीनों को दुरुस्त करने की.

