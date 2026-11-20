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हजारीबाग मेयर का बड़ा आरोपः कहा- नगर निगम में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाला गिरोह सक्रिय

हजारीबाग नगर निगम कार्यालय. ( फोटो-ईटीवी भारत )

हजारीबाग: नगर निगम प्रबंधन पर बड़ा आरोप लगा है. आरोप है कि निगम कार्यालय द्वारा गलत तरीके से जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किए जा रहे हैं. हजारीबाग के महापौर अरविंद राणा ने यह आरोप लगाया है. महापौर ने कहा कि इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, जो फर्जी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र निर्गत कर रहा है. उन्होंने कहा कि गलत तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनाने के एवज में मोटी रकम की वसूली भी की जा रही है.

मेयर ने लगाए गंभीर आरोप