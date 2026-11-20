हजारीबाग मेयर का बड़ा आरोपः कहा- नगर निगम में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाला गिरोह सक्रिय
हजारीबाग मेयर ने नगर निगम प्रशासन पर फर्जी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करने का आरोप लगाया है. मामला हाईप्रोफाइल है.
Published : November 20, 2026 at 9:36 PM IST
हजारीबाग: नगर निगम प्रबंधन पर बड़ा आरोप लगा है. आरोप है कि निगम कार्यालय द्वारा गलत तरीके से जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किए जा रहे हैं. हजारीबाग के महापौर अरविंद राणा ने यह आरोप लगाया है. महापौर ने कहा कि इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, जो फर्जी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र निर्गत कर रहा है. उन्होंने कहा कि गलत तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनाने के एवज में मोटी रकम की वसूली भी की जा रही है.
मेयर ने लगाए गंभीर आरोप
दरअसल, नगर निगम ने एक जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था, जिसे अब फर्जी बताया जा रहा है. हजारीबाग के महापौर अरविंद राणा ने बताया कि जीवन अनमोल नर्सिंग होम के नाम पर जो दस्तावेज दिया गया था वह जांच के दौरान फर्जी निकला है. अस्पताल प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि कोई भी दस्तावेज निर्गत नहीं किया गया है. मामले में अगस्त महीने में महापौर ने जांच का आदेश दिया था, लेकिन अब तक जांच पूरी नहीं हुई है. महापौर का कहना है कि इस मामले को लेकर जांच होनी चाहिए. जांच अब तक रुकी हुई है.
हजारीबाग मेयर अरविंद राणा ने बताया कि मामला चतरा नगर परिषद के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ है. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि जन्म प्रमाण पत्र की जांच हो गई तो चतरा नगर परिषद अध्यक्ष की सदस्यता भी समाप्त हो सकती है. मोटी रकम लेकर जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है.
मामला संज्ञान में, कुछ काम बाकीः नगर आयुक्त
वहीं इस मामले में हजारीबाग नगर निगम के नगर आयुक्त ओम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि जन्म प्रमाण पत्र 1 साल पूर्व निर्गत किया गया था. एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इसकी जांच करते हैं. जांच के बाद नगर निगम में रजिस्टर होता है. अगर त्रुटि रहती है तो उसकी जांच भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करते हैं. जांच में गलत आने पर जन्म प्रमाण पत्र निरस्त करने का आदेश दिया जाता है. उन्होंने बताया कि फाइल संज्ञान में है. कुछ काम करना शेष रह गया है. जांच करने के बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को फाइल फॉरवर्ड किया जाएगा.
झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 18 के तहत 9 फरवरी 2013 के बाद किसी उम्मीदवार की तीसरी संतान का जन्म हुआ है, तो वह किसी भी नगर निकाय चुनाव के लिए अयोग्य माना जाएगा. हालांकि, जिनकी दो से अधिक संतान 9 फरवरी 2013 से पहले पैदा हो चुकी है, उन्हें छूट दी गई है. इस गिनती में गोद ली गई संतान और जुड़वा बच्चे भी शामिल होते हैं. उम्मीदवार को इसकी स्पष्ट जानकारी शपथ पत्र में देनी होती है. गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है.
नगर निगम से फर्जी तरीके से दस्तावेज बनना गंभीर मामला है, तो दूसरी ओर महापौर ने बड़ा सवाल खड़ा करते हुए एक गिरोह तक की बात कही है, जो पैसे के बल पर दस्तावेज निर्गत कर रहा है. मामला गंभीर है. ऐसे में मामले की जमीनी स्तर पर जांच होनी चाहिए.
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