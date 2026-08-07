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14 करोड़ रुपये से होना था हजारीबाग झील का सौंदर्यीकरण, भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद कार्य पर लगा दी गई रोक

हजारीबाग: हजारीबाग की झील पूरे राज्य भर में अपनी अलौकिक सुंदरता के लिए जानी जाती है. एक ही परिसर में पांच-पांच झील लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है. इसे पर्यटन हब बनाने के लिए झारखंड सरकार की ओर से 14 करोड़ रुपये आवंटित की गई है, लेकिन शुरुआत से ही झील की सौंदर्यीकरण कार्य में भारी अनियमितता और लापरवाही के आरोप लगते रहे हैं और सवाल उठते रहे हैं. आलम यह है कि मेयर ने निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है. हजारीबाग के मेयर अरविंद राणा भी स्वीकार करते हैं कि झील के सौंदर्यीकरण और विकास कार्य में अनियमितता और भ्रष्टाचार हुआ है.

झारखंड में कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है. सरकार क्षेत्र में काम कर रही है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण कई योजना अधर में लटक जाती है. हजारीबाग झील को पर्यटन हब बनाने के लिए नगर विकास विभाग की ओर से 14 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, लेकिन योजना में भ्रष्टाचार को लेकर उठ रहे सवालों के बीच निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है.

मेयर अरविंद कुमार राणा और कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुरजीत नागवाला का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

हजारीबाग के महापौर अरविंद राणा स्वीकार करते हैं कि झील के विकास कार्य के नाम पर भ्रष्टाचार हावी है. यही कारण है कि काम रुकवा दिया गया है. मेयर ने कहा कि वे मामले में आगामी बोर्ड की बैठक में जांच कमेटी गठन करने की सिफारिश करेंगे. मेयर ने कहा कि यह उनके कार्यकाल के पहले की योजना है. योजना में संवेदकों के द्वारा भारी लापरवाही बरती गई है. उन्होंने निर्माण कार्य में प्रयुक्त मटेरियल की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं.