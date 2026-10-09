SPECIAL: हजारीबाग में फैशन डिजाइनिंग का जलवा, अपशिष्ट पदार्थों से तैयार परिधान पहनकर रैंप पर पहुंची छात्राएं
हजारीबाग में केबी महिला कॉलेज की छात्राओं ने फैशन की दुनिया में जबरदस्त दस्तक देते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. रिपोर्ट- गौरव प्रकाश.
Published : October 9, 2026 at 8:21 PM IST
हजारीबाग: वर्तमान समय में फैशन डिजाइनिंग युवाओं और विशेष रूप से महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार का एक बेहतरीन साधन बन रहा है. हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर स्थित विवेकानंद सभागार में केबी महिला कॉलेज की छात्राओं ने फैशन के दुनिया में जबरदस्त दस्तक देते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है. कॉलेज की छात्राओं ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा को दिखाया और बताया कि हजारीबाग फैशन की दुनिया में अपनी पहचान बनाने को बेकरार है.
आत्मनिर्भर बनाने का सशक्त माध्यम फैशन डिजाइनिंग
फैशन डिजाइनिंग महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का सशक्त माध्यम बन रहा है. हजारीबाग में केबी विमेंस कॉलेज की छात्राओं ने फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में अपना जलवा बिखेरा. छात्राएं अपनी प्रतिभा और रचनात्मक कला के जरिए एक से बढ़कर एक परिधान तैयार कर रही हैं, जो उन्हें अलग पहचान आने वाले समय में देगी.
प्रतिभा और रचनात्मक कला का बेजोड़ प्रदर्शन
छात्राएं बताती हैं कि वह दिन दूर नहीं है कि हजारीबाग का बना हुआ कॉस्ट्यूम पेरिस में नजर आएगा. कार्यक्रम में छात्राओं ने अपनी प्रतिभा और रचनात्मक कला का बेजोड़ प्रदर्शन किया. छात्राओं के समूह ने वेस्ट प्रोडक्ट से परिधान तैयार किया. छात्राओं ने जूट के बोरे, अखबार के कतरन, प्लास्टिक के बोरे, पेड़ पौधे के टहनी, समेत कई जो उपयोग में नहीं आते हैं, उससे कॉस्ट्यूम तैयार किया.
रचनात्मक गुण की कमी नहीं
छात्राओं ने बताया कि बड़ी मेहनत के साथ कॉस्ट्यूम तैयार किया गया है. यह बताने की कोशिश की गई कि हजारीबाग की छात्राओं के पास रचनात्मक गुण की कमी नहीं है, सिर्फ बेहतर प्लेटफॉर्म चाहिए.
झारखंडी, भारतीय एवं वेस्टर्न परिधानों की शानदार प्रस्तुति
फैशन शो में फैशन डिजाइनिंग विभाग की छात्राओं ने झारखंडी, भारतीय एवं वेस्टर्न परिधानों की शानदार प्रस्तुति दी. छात्राओं के समूह ने सोहराय कला उकेरा हुआ परिधान पहनकर कैटवॉक किया, तो दर्शकों ने उनका जोरदार स्वागत किया. छात्राओं ने बताया कि उन्होंने अपनी हाथों से साड़ी पर सोहराय कला उकेरा है. जिसका उद्देश्य सोहराय को अलग पहचान दिलाना है. विश्वविद्यालय के कुलपति ने भी छात्राओं के इस पहल का स्वागत किया है.
दर्शकों को भाया पारंपरिक और आधुनिक फैशन
फैशन शो और डिजाइनिंग कार्यक्रम में लगभग 150 से अधिक अपनी छात्राओं ने प्रतिभा दिखाई. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर चंद्र भूषण शर्मा उपस्थित हुए. पारंपरिक और आधुनिक फैशन दर्शकों को खूब भाया. कुलपति ने छात्राओं की प्रतिभा एवं शिक्षकों के मार्गदर्शन की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि फैशन डिजाइनिंग विभाग की उत्कृष्ट कृतियों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने के लिए विश्वविद्यालय हर संभव सहयोग करेगा.
विकल्प के रूप में उभर रही है फैशन डिजाइनिंग
हजारीबाग जैसे छोटे शहर की छात्राएं आत्मनिर्भर होने के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम की ओर आगे बढ़ रही हैं. फैशन डिजाइनिंग के विद्यार्थियों के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में उभर रहा है, जहां छात्राएं अपने रचनात्मक कला को नई पहचान दिलाने की कोशिश में लगी हुई है.
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