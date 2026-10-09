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SPECIAL: हजारीबाग में फैशन डिजाइनिंग का जलवा, अपशिष्ट पदार्थों से तैयार परिधान पहनकर रैंप पर पहुंची छात्राएं

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

हजारीबाग: वर्तमान समय में फैशन डिजाइनिंग युवाओं और विशेष रूप से महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार का एक बेहतरीन साधन बन रहा है. हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर स्थित विवेकानंद सभागार में केबी महिला कॉलेज की छात्राओं ने फैशन के दुनिया में जबरदस्त दस्तक देते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है. कॉलेज की छात्राओं ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा को दिखाया और बताया कि हजारीबाग फैशन की दुनिया में अपनी पहचान बनाने को बेकरार है.

आत्मनिर्भर बनाने का सशक्त माध्यम फैशन डिजाइनिंग