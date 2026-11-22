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JPSC-JSSC Student Protest: हजारीबाग में जुटे हजारों छात्र, 'आंदोलन 2.0' का आगाज, दी CM आवास घेराव की चेतावनी

हजारीबाग में छात्रों का जमावड़ा ( ETV Bharat )

हजारीबाग: झारखंड में नौकरी और परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग को लेकर छात्र एक बार फिर लामबंद होने लगे हैं. 'JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच' के बैनर तले रविवार, 22 नवंबर को हजारीबाग के गांधी मैदान में एक विशाल छात्र महापंचायत का आयोजन किया गया. इसमें उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के 7 जिलों से हजारों की संख्या में छात्र-छात्राएं शामिल हुए और आगामी 'आंदोलन 2.0' की रूपरेखा तैयार की.

'आंदोलन 2.0' की शुरुआत, 5 प्रमंडलों में होगी महापंचायत