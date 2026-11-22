JPSC-JSSC Student Protest: हजारीबाग में जुटे हजारों छात्र, 'आंदोलन 2.0' का आगाज, दी CM आवास घेराव की चेतावनी
हजारीबाग के गांधी मैदान में JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच की छात्र महापंचायत में 7 जिलों के हजारों छात्र जुटे. 'आंदोलन 2.0' के तहत दी चेतावनी.
Published : November 22, 2026 at 3:30 PM IST
हजारीबाग: झारखंड में नौकरी और परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग को लेकर छात्र एक बार फिर लामबंद होने लगे हैं. 'JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच' के बैनर तले रविवार, 22 नवंबर को हजारीबाग के गांधी मैदान में एक विशाल छात्र महापंचायत का आयोजन किया गया. इसमें उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के 7 जिलों से हजारों की संख्या में छात्र-छात्राएं शामिल हुए और आगामी 'आंदोलन 2.0' की रूपरेखा तैयार की.
'आंदोलन 2.0' की शुरुआत, 5 प्रमंडलों में होगी महापंचायत
उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल स्तरीय इस छात्र महापंचायत में झारखंड सरकार की वादाखिलाफी, पेपर लीक, परीक्षा में पारदर्शिता, छात्रवृत्ति और JPSC-JSSC की लंबित नियुक्तियों जैसे गंभीर मुद्दों पर व्यापक विमर्श किया गया. मंच के प्रवक्ता रवींद्र पासवान ने इसे प्रस्तावित 'आंदोलन 2.0' की पहली कड़ी बताया. उन्होंने कहा कि यह महापंचायत लंबित भर्तियों का भविष्य तय करने में निर्णायक साबित होगी. आने वाले समय में राज्य के सभी पांचों प्रमंडलों में इसी तरह की महापंचायत आयोजित कर सरकार को सबक सिखाने का काम किया जाएगा.
ड्रॉप बॉक्स से लिए गए छात्रों के सुझाव, CM आवास घेराव की चेतावनी
महापंचायत के दौरान एक अनोखी पहल करते हुए बंद बक्से (ड्रॉप बॉक्स) के माध्यम से छात्रों के विचार और सुझाव लिए गए. इन सभी विचारों को सूचीबद्ध कर अगले प्रमंडल मुख्यालयों में होने वाली बैठकों में चर्चा के लिए रखा जाएगा. रिफॉर्म मंच के सदस्यों ने मंच से स्पष्ट ऐलान किया है कि यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है, तो एक बार फिर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा. छात्रों ने चेतावनी दी है कि इस बार की लड़ाई आर-पार की होगी.
"वैकेंसी बेचने और वादाखिलाफी से छात्रों में भारी आक्रोश"
रिफॉर्म मंच के सदस्यों ने राज्य सरकार पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव से पहले किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया है. महापंचायत में शामिल होने पहुंची एक छात्रा ने अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में स्थिति अब पूरी तरह प्रतिकूल हो चुकी है. जो भी वैकेंसी आती है, उसे बेच दिया जाता है और दूसरी ओर सरकार लगातार वादाखिलाफी कर रही है. यही कारण है कि प्रमंडल के सभी जिलों से छात्र सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं.
रांची में होगी अंतिम महापंचायत, सरकार के सामने बड़ी चुनौती
हजारीबाग के गांधी मैदान में जुटी हजारों छात्रों की भीड़ ने प्रशासन और सरकार की चिंता बढ़ा दी है. आयोजकों के अनुसार, राज्य के सभी प्रमंडलों में महापंचायत करने के बाद इस अभियान की अंतिम और सबसे बड़ी महापंचायत राजधानी रांची में आयोजित की जाएगी. ऐसे में आने वाले दिनों में छात्रों के इस बढ़ते आक्रोश को शांत करना और उन्हें संतुष्ट करना झारखंड सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होने वाला है.
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