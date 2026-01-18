ETV Bharat / state

ड्रग्स और जुआ के बढ़ते कारोबार के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे, बंद रहा हजारीबाग का इचाक

हजारीबाग में नशा के खिलाफ जन आंदोलन शुरू हो गया है. इस क्रम में रविवार को संपूर्ण इचाक बंद रहा.

Ichak Bandh
हजारीबाग के इचाक में सड़क पर टायर जलाकर नशा के खिलाफ प्रदर्शन करते लोग. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 18, 2026 at 6:20 PM IST

हजारीबाग: जिले के इचाक थाना क्षेत्र में नशा और जुआ के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया है. स्थानीय सामाजिक संगठनों के आह्वान पर रविवार को इचाक के व्यवसायियों ने स्वतः स्फूर्त अपने प्रतिष्ठान और दुकानें बंद रखी. इस दौरान सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों और ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर नशा के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की.

सड़कों पर टायर जलाकर किया प्रदर्शन

रविवार को इचाक बाजार में सभी दुकानें बंद रही. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की सड़कों पर टायर जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया. लोगों ने जिला प्रशासन से इचाक प्रखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए बड़ा अभियान चलाने की मांग की.

हजारीबाग के इचाक में बंद दुकानें. (फोटो-ईटीवी भारत)

प्रखंड के 100 गांव में बंद का असर

आपको बता दें कि हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड क्षेत्र के लगभग 100 गांव में इस बंदी का असर देखने को मिला. बाजार में दुकानें बंद रही और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा. नशे के खिलाफ जंग में लोग एकजुट और गोलबंद नजर आए. लोगों ने नशा मुक्त समाज बनाने का आह्वान किया.

हजारीबाग के इचाक में सड़क पर टायर जलाकर नशा के खिलाफ प्रदर्शन करते लोग. (फोटो-ईटीवी भारत)

सामाजिक कार्यकर्ता ने दी जानकारी

प्रदर्शन में शामिल स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता गौतम कुमार और रूपेश कुमार ने बताया कि बीते दिनों इचाक थाना का एक निजी ड्राइवर नशे के कारोबार में संलिप्त पाया गया था. मामले में उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी. उन्होंने बताया कि क्षेत्र में लगातार ब्राउन शुगर, ड्रग्स और कई नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है. युवा नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं और अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं. उन्होंने पुलिस प्रशासन पर नशे के कारोबारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया.

इचाक में नशा के खिलाफ प्रदर्शन करते लोग. (फोटो-ईटीवी भारत)

गौरतलब हो कि हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र में इन दिनों नशे के सौदागर काफी सक्रिय हैं. इसे देखते हुए स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया है. जिसका असर रविवार को इचाक में देखा गया. इचाक में इन दिनों यहां नशा का कारोबार बड़े स्तर पर हो रहा है, जिसका हाल में ही खुलासा हुआ था. वहीं नशे की चपेट में आने से इलाके के युवा बर्बाद हो रहे हैं, तो कई लोगों के घर उजड़ रहे हैं.

हजारीबाग के इचाक में बंद दुकानें. (फोटो-ईटीवी भारत)

