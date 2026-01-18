ETV Bharat / state

ड्रग्स और जुआ के बढ़ते कारोबार के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे, बंद रहा हजारीबाग का इचाक

हजारीबाग के इचाक में सड़क पर टायर जलाकर नशा के खिलाफ प्रदर्शन करते लोग. ( फोटो-ईटीवी भारत )