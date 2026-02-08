ETV Bharat / state

मजदूरी छोड़ खुद का शुरू किया व्यवसाय, अब लोगों को रोजगार दे रहा हजारीबाग का ये दंपती

हजारीबाग: जिले के कटकमसांडी प्रखंड के हरहद गांव के एक दंपती ने मुर्गीपालन के बिजनेस में एक मिसाल कायम की है. यह परिवार पहले मुंबई में मजदूरी करता था. घर चलाना दिन-ब-दिन मुश्किल होता जा रहा था. कुछ परिस्थितियों के कारण परिवार को घर लौटना पड़ा. वे फिर कभी मुंबई नहीं गए. अपने गांव में उन्होंने देसी मुर्गियां पालने का बिजनेस शुरू किया. आज, स्थिति ऐसी है कि जो परिवार कभी मजदूरी करता था, वह अपने ही फार्म में पांच मजदूरों को रोजगार दे रहा है.

हजारीबाग के कटकमसांडी प्रखंड के हरहद गांव की रहने वाली प्रियंका देवी मुर्गी पालन से आत्मनिर्भर बन रही हैं. प्रियंका देवी की कहानी भी बहुत दिलचस्प है. पति-पत्नी दोनों मुंबई में मजदूरी करते थे. जैसे-जैसे परिवार बढ़ा, खर्च मैनेज करना मुश्किल होता गया. उन्हें महीने की मजदूरी सिर्फ 10,000 रुपये मिलती थी. मुंबई जैसा महंगा शहर उनके लिए ठीक नहीं था. किसी वजह से पूरा परिवार हजारीबाग के अपने गांव लौट आया. गांव में ही उन्होंने मुर्गी फार्म का बिजनेस शुरू किया. शुरुआत में उन्होंने ब्रॉयलर मुर्गियां पालीं.

मजदूरी छोड़ प्रियंका देवी ने शुरू किया मुर्गा पालन (Etv Bharat)

बाद में उन्होंने सोचा, क्यों न देहाती मुर्गा का व्यवसाय शुरू की जाए? आज उनके फार्म में 3,000 से ज्यादा देहाती मुर्गा है. जो महीने में 10,000 रुपये कमाता था, वह अब तीन मजदूरों को रोजगार दे रहा है. इतना ही नहीं, उनका जीवन स्तर भी काफी बेहतर हो गया है. फार्म की मालकिन प्रियंका देवी कहती हैं कि सभी को अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए. अगर आप कोशिश करेंगे तो हर नामुमकिन काम मुमकिन हो जाता है. उन्होंने कहा कि अपना बिजनेस शुरू करने से उनका रहन-सहन का स्तर बेहतर हुआ है. अब वे अपने घर से ही काम कर रहे हैं.