झारखंड स्थापना दिवस पर हजारीबाग को मिली सौगात, आम लोगों के खुला जैव विविधता पार्क
झारखंड स्थापना दिवस पर हजारीबाग को भी सौगात मिली है.
Published : November 15, 2025 at 6:05 PM IST
हजारीबागः झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हजारीबाग वासियों को राज्य सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची से हजारीबाग के जैव विविधता पार्क का ऑनलाइन उद्घाटन किया. यह पार्क प्रकृति की गोद में है. इसकी सुंदरता देखने लायक है. हजारीबाग सांसद भी राज्य सरकार को इस सौगात के लिए धन्यवाद दिया है.
हजारीबाग अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरे राज्य भर में जाना जाता है. यहां एक से एक खूबसूरत स्पॉट है. जो लोगों को आकर्षित करता है. हजारीबाग को झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर जैव विविधता पार्क की सौगात मिली है.
यह पार्क हजारीबाग की सुंदरता को चार चांद लग रहा है. 6 हेक्टेयर में फैला यह पार्क अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जा रहा है. आज से 1 साल पहले यहां गंदगी का अंबार हुआ करता था. कोई भी व्यक्ति यहां आना पसंद नहीं करता था. यहां पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता था.
झारखंड सरकार और वन विभाग की पहल पर यहां आकर्षक जैव विविधता पार्क बनाया गया है. जहां कोई भी व्यक्ति आकर प्रकृति की गोद में खुद को बैठा महसूस करेगा. इसकी सुंदरता को देखते हुए हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने झारखंड सरकार को धन्यवाद दिया है. वहीं आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि इसकी सुंदरता इसी तरह बरकरार रखने में मदद करें.
डीएफओ विकास कुमार उज्ज्वल ने बताया कि यह पार्क बनाने में 2 साल तक से अधिक का समय लगा है. बेहद ही मेहनत से पार्क तैयार किया गया है. झारखंड सरकार ने झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर हजारीबाग वासियों को बड़ी सौगात दी है. पार्क प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करेगा. इस पार्क को और भी अधिक विकसित करने की तैयारी चल रही है. बच्चों के लिए पार्क में बेहतर इंतजाम किया गया है. सुबह के समय मॉर्निंग वॉक करने के लिए भविष्य में मासिक पास की भी व्यवस्था की जाएगी. उन्होंने भी आम लोगों से अपील किया है कि पार्क की सुंदरता बनाए रखने में मदद करें.
प्रकृति प्रेमी देव सिंह ने कहा कि कन्हरी के ठीक बगल में यह पार्क बनाया गया है. यह पार्क हजारीबाग वासियों को अपनी ओर आकर्षित करेगा. बहुत ही सुंदर और रमणीक जगह है. उन्होंने कहा कि हजारीबाग में कई पार्क हैं. सभी पार्क रखरखाव और सैलानियों के कारण खराब हो रहा हैं. पार्क को दुरुस्त रखने की जिम्मेवारी सभी लोगों की है.
कन्हरी हजारीबाग के लिए बेहद खास है. अंग्रेजों के जमाने से पर्यटक यहां गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए पहुंचते थे. ऐसा कहा जाता है कि प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु अपनी प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल को इसी पहाड़ के तराइयों में लिखा था. इसकी उपयोगिता को देखते हुए संयुक्त बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री केबी सहाय ने भी कई विकास के काम इस पहाड़ के समक्ष किए थे. पार्क बन जाने से भविष्य में पर्यटन के अपार संभावना का दरवाजा खुलेगा.
इसे भी पढ़ें- हजारीबाग के बरकट्ठा को केंद्रीय विद्यालय की सौगात, केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी
इसे भी पढ़ें- शारदीय नवरात्रि पर दूध उत्पादक पशुपालकों को सौगात, 60 हजार डेयरी किसानों को मिलेंगे 16 करोड़ रुपए
इसे भी पढ़ें- नक्सली इलाकों में आदिवासी लड़कियां बन रही हैं टूरिस्ट गाइड, लोगों को दे रहीं जंगल और बाघ के बारे में जानकारी