झारखंड स्थापना दिवस पर हजारीबाग को मिली सौगात, आम लोगों के खुला जैव विविधता पार्क

यह पार्क हजारीबाग की सुंदरता को चार चांद लग रहा है. 6 हेक्टेयर में फैला यह पार्क अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जा रहा है. आज से 1 साल पहले यहां गंदगी का अंबार हुआ करता था. कोई भी व्यक्ति यहां आना पसंद नहीं करता था. यहां पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता था.

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्टः झारखंड राज्य स्थापना दिवस पर हजारीबाग को मिली सौगात! (ETV Bharat)

हजारीबाग अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरे राज्य भर में जाना जाता है. यहां एक से एक खूबसूरत स्पॉट है. जो लोगों को आकर्षित करता है. हजारीबाग को झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर जैव विविधता पार्क की सौगात मिली है.

हजारीबागः झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हजारीबाग वासियों को राज्य सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची से हजारीबाग के जैव विविधता पार्क का ऑनलाइन उद्घाटन किया. यह पार्क प्रकृति की गोद में है. इसकी सुंदरता देखने लायक है. हजारीबाग सांसद भी राज्य सरकार को इस सौगात के लिए धन्यवाद दिया है.

झारखंड सरकार और वन विभाग की पहल पर यहां आकर्षक जैव विविधता पार्क बनाया गया है. जहां कोई भी व्यक्ति आकर प्रकृति की गोद में खुद को बैठा महसूस करेगा. इसकी सुंदरता को देखते हुए हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने झारखंड सरकार को धन्यवाद दिया है. वहीं आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि इसकी सुंदरता इसी तरह बरकरार रखने में मदद करें.

जैव विविधता पार्क (ETV Bharat)

डीएफओ विकास कुमार उज्ज्वल ने बताया कि यह पार्क बनाने में 2 साल तक से अधिक का समय लगा है. बेहद ही मेहनत से पार्क तैयार किया गया है. झारखंड सरकार ने झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर हजारीबाग वासियों को बड़ी सौगात दी है. पार्क प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करेगा. इस पार्क को और भी अधिक विकसित करने की तैयारी चल रही है. बच्चों के लिए पार्क में बेहतर इंतजाम किया गया है. सुबह के समय मॉर्निंग वॉक करने के लिए भविष्य में मासिक पास की भी व्यवस्था की जाएगी. उन्होंने भी आम लोगों से अपील किया है कि पार्क की सुंदरता बनाए रखने में मदद करें.

पार्क का दौरा करते सांसद समेत अन्य (ETV Bharat)

प्रकृति प्रेमी देव सिंह ने कहा कि कन्हरी के ठीक बगल में यह पार्क बनाया गया है. यह पार्क हजारीबाग वासियों को अपनी ओर आकर्षित करेगा. बहुत ही सुंदर और रमणीक जगह है. उन्होंने कहा कि हजारीबाग में कई पार्क हैं. सभी पार्क रखरखाव और सैलानियों के कारण खराब हो रहा हैं. पार्क को दुरुस्त रखने की जिम्मेवारी सभी लोगों की है.

जैव विविधता पार्क में सांसद समेत अन्य (ETV Bharat)

कन्हरी हजारीबाग के लिए बेहद खास है. अंग्रेजों के जमाने से पर्यटक यहां गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए पहुंचते थे. ऐसा कहा जाता है कि प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु अपनी प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल को इसी पहाड़ के तराइयों में लिखा था. इसकी उपयोगिता को देखते हुए संयुक्त बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री केबी सहाय ने भी कई विकास के काम इस पहाड़ के समक्ष किए थे. पार्क बन जाने से भविष्य में पर्यटन के अपार संभावना का दरवाजा खुलेगा.

पार्क का दौरा करते सांसद समेत अन्य (ETV Bharat)

