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जहां पहले होती थी अफीम की खेती, अब वहां लगाए जाएंगे फलदार पौधे, हजारीबाग पश्चिम वन प्रमंडल की पहल

हजारीबाग में अफीम की खेती से लोगों को दूर करने के लिए वन विभाग ने खास योजना तैयारी की है.

Hazaribag Forest Department
पौधरोपण अभियान के लिए तैयार किए गए पौधे. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 21, 2026 at 7:22 PM IST

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हजारीबाग: अफीम की खेती से प्रभावित क्षेत्र में हजारीबाग पश्चिम वन प्रमंडल फलदार पौधे लगाने की योजना पर काम कर रहा है. वन विभाग ने इसको लेकर व्यापक तैयारी कर रखी है. विभाग के पदाधिकारी का कहना है कि फलदार पौधे लगाने से स्थानीय ग्रामीण खेती से जुड़े रहेंगे.जिससे वह आर्थिक रूप से सबल होंगे और अफीम की खेती से दूर हो जाएंगे.

अब तक 250 एकड़ अफीम की खेती नष्ट

अफीम की खेती हजारीबाग में बेहद सामान्य सी बात हो गई है. इस वर्ष 250 एकड़ में लगी अफीम की खेती नष्ट की गई है. यह वैसे क्षेत्र हैं, जो जंगली हैं. इसको देखते हुए वन विभाग अब इन क्षेत्रों में फलदार पौधे लगाने की तैयारी में जुट गया है. विभाग के पदाधिकारी का कहना है कि इससे स्थानीय अफीम की खेती से दूर रहेंगे और आर्थिक रूप से संपन्न भी होंगे. इसी सोच के साथ इस वर्ष जिन क्षेत्रों में अफीम की खेती अधिक होती है वहां फलदार पौधे लगाने की योजना है.

डीएफओ मौन प्रकाश का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

डीएफओ ने दी जानकारी

पश्चिमी वन प्रमंडल के डीएफओ मौन प्रकाश ने बताया कि यह नीति सरकार के द्वारा बनाई गई है. इस आलोक में तैयारी चल रही है. इसके अलावा हजारीबाग के पूर्वी और पश्चिमी वन प्रभाग द्वारा मानसून में बड़े पैमाने पर पौधरोपण अभियान की तैयारी की जा रही है. पिछले कुछ वर्षों की तरह इस वर्ष भी वन विभाग, गैर-सरकारी संगठनों और जिला प्रशासन द्वारा "एक पेड़ मां के नाम" जैसे विशेष हरित अभियानों के तहत लाखों पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है. वन प्रभागों द्वारा हजारीबाग और इसके नजदीकी जंगलों में वनों की स्थिति सुधारने, खाली जमीन को भरने और नदी तटों को संरक्षित करने के लिए लाखों पौधे लगाने की तैयारी है.

Hazaribag Forest Department
अफीम की खेती के खिलाफ अभियान चलाती पुलिस और वन विभाग की टीम. (फोटो-ईटीवी भारत)

वन विभाग का सराहनीय प्रयास

अफीम की खेती हजारीबाग और इसके आसपास के क्षेत्र के लिए अभिशाप साबित हो रहा है. अफीम की खेती कर हजारों परिवार बर्बाद हो रहे हैं. अफीम की खेती से ग्रामीणों को दूर करना वर्तमान समय की मांग भी है. बहरहाल, वन विभाग का यह प्रयास सराहनीय माना जाएगा.

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पौधरोपण अभियान के लिए तैयार किए गए पौधे. (फोटो-ईटीवी भारत)

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