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धनबाद दौरे पर प्रमंडलीय आयुक्त, अतिक्रमण के मामलों में सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश

हजारीबाग के प्रमंडलीय आयुक्त विजय कुमार गुप्ता दो दिवसीय धनबाद प्रवास पहुंचे.

Hazaribag Divisional Commissioner in Dhanbad
गोविंदपुर अंचल कार्यालय पहुंचे प्रमंडलीय आयुक्त (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 14, 2026 at 10:36 PM IST

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धनबाद: उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग के प्रमंडलीय आयुक्त विजय कुमार गुप्ता ने दो दिवसीय धनबाद प्रवास के समापन अवसर पर मंगलवार को गोविंदपुर अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने कार्यालय की कार्यप्रणाली का जायजा लेते हुए राजस्व एवं निर्वाचन संबंधी कार्यों की विस्तृत समीक्षा की.

निरीक्षण के दौरान ली स्थिति की जानकारी

निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने दाखिल-खारिज के लंबित मामलों, जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण पत्रों के निष्पादन, कार्यालय अभिलेखों, पंजी और सेवा पुस्तिकाओं की स्थिति की जानकारी ली. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े.

सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं

सरकारी भूमि की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने अतिक्रमण के मामलों की नियमित निगरानी करने तथा दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

SIR कार्य की समीक्षा

निरीक्षण के दौरान उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य की भी समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को अनुपस्थित, स्थानांतरित, डुप्लीकेट तथा मृत मतदाताओं का त्रुटिरहित सत्यापन कर सूची तैयार करने और डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया. उन्होंने स्पष्ट कहा कि एसआईआर जैसे महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी बीएलओ या वालंटियर की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी.

इस अवसर पर अपर समाहर्ता प्रदीप कुमार शुक्ला, उप निर्वाचन पदाधिकारी कालिदास मुंडा, गोविंदपुर अंचल अधिकारी यशवंत कुमार सिन्हा, प्रभारी अंचल निरीक्षक नेहा सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे.

ये भी पढ़ें- राजस्व वसूली में तेजी लाने पर जोर, धनबाद में लंबित म्यूटेशन और प्रमाण पत्र मामलों के त्वरित निष्पादन के आयुक्त ने दिए निर्देश

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प्रमंडलीय आयुक्त का धनबाद दौरा
VIJAY GUPTA ARRIVED IN DHANBAD
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प्रमंडलीय आयुक्त विजय कुमार गुप्ता
HAZARIBAG DIVISIONAL COMMISSIONER

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