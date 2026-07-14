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धनबाद दौरे पर प्रमंडलीय आयुक्त, अतिक्रमण के मामलों में सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश

गोविंदपुर अंचल कार्यालय पहुंचे प्रमंडलीय आयुक्त ( Etv Bharat )

धनबाद: उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग के प्रमंडलीय आयुक्त विजय कुमार गुप्ता ने दो दिवसीय धनबाद प्रवास के समापन अवसर पर मंगलवार को गोविंदपुर अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने कार्यालय की कार्यप्रणाली का जायजा लेते हुए राजस्व एवं निर्वाचन संबंधी कार्यों की विस्तृत समीक्षा की.

निरीक्षण के दौरान ली स्थिति की जानकारी

निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने दाखिल-खारिज के लंबित मामलों, जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण पत्रों के निष्पादन, कार्यालय अभिलेखों, पंजी और सेवा पुस्तिकाओं की स्थिति की जानकारी ली. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े.

सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं

सरकारी भूमि की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने अतिक्रमण के मामलों की नियमित निगरानी करने तथा दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

SIR कार्य की समीक्षा