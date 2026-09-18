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हजारीबाग में आमने-सामने पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू और जिला प्रशासन, 50 डिसमिल जमीन पर अतिक्रमण को लेकर नोकझोंक

अतिक्रमण हटाने के दौरान पूर्व मंत्री योगेंद्र साव एवं सदर अंचल पदाधिकारी ( Etv Bharat )

हजारीबाग: पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और जिला प्रशासन के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. दरअसल, जिला प्रशासन की टीम कैंटोनमेंट मौजा स्थित खास महल की 50 डिसमिल जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर पहुंची थीं. इस दौरान दोनों के बीच जमकर नोकझोंक हो गई. जिला प्रशासन की टीम ने पूर्व मंत्री के द्वारा अतिक्रमण की गई जमीन पर जेसीबी चला दी. मामला मौजा कैंटोनमेंट, होल्डिंग संख्या-302 स्थित करीब 50 डिसमिल जमीन का है.

सरकारी भूमि है खास महल: सदर सीओ

सदर सीओ आशुतोष कुमार के नेतृत्व में प्रशासन ने शुक्रवार को लगातार चौथी बार कार्रवाई करते हुए उक्त जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की प्रक्रिया शुरू की. प्रशासन के मुताबिक, जमीन खास महल की सरकारी भूमि है और उस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण अथवा अनधिकृत निर्माण स्वीकार्य नहीं है. इस जमीन को लेकर पिछले कुछ समय से प्रशासन और पूर्व मंत्री के पक्ष के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है.

जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की (ETV BHARAT)

गैरकानूनी है सरकारी जमीन पर निर्माण कार्य: आशुतोष कुमार

योगेंद्र साव ने उक्त विवादित जमीन पर खटाल बना दिया है. जिसमें चार से पांच गाय रखी गई है. हजारीबाग सदर अंचल पदाधिकारी आशुतोष कुमार ने कहा कि सरकारी जमीन पर निर्माण कार्य करना गैरकानूनी है. उक्त जमीन रिज्यूम जमीन है. इन्होंने सरकारी जमीन पर निर्माण कार्य किया है इस कारण उक्त जमीन को अतिक्रमण मुक्त करना है और यह काम नियमानुसार हो रहा है. वहीं जब पदाधिकारी से पूछा गया कि पूर्व मंत्री ने आपके साथ गलत व्यवहार किया है तो उन्होंने कहा कि यह उनका विवेक है.

जमीन की वर्तमान स्थिति?