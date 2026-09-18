ETV Bharat / state

हजारीबाग में आमने-सामने पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू और जिला प्रशासन, 50 डिसमिल जमीन पर अतिक्रमण को लेकर नोकझोंक

हजारीबाग में 50 डिसमिल जमीन पर अतिक्रमण हटाने को लेकर पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू और जिला प्रशासन के बीच नोकझोंक देखने को मिली.

encroachment removal in Hazaribag
अतिक्रमण हटाने के दौरान पूर्व मंत्री योगेंद्र साव एवं सदर अंचल पदाधिकारी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 18, 2026 at 7:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हजारीबाग: पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और जिला प्रशासन के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. दरअसल, जिला प्रशासन की टीम कैंटोनमेंट मौजा स्थित खास महल की 50 डिसमिल जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर पहुंची थीं. इस दौरान दोनों के बीच जमकर नोकझोंक हो गई. जिला प्रशासन की टीम ने पूर्व मंत्री के द्वारा अतिक्रमण की गई जमीन पर जेसीबी चला दी. मामला मौजा कैंटोनमेंट, होल्डिंग संख्या-302 स्थित करीब 50 डिसमिल जमीन का है.

सरकारी भूमि है खास महल: सदर सीओ

सदर सीओ आशुतोष कुमार के नेतृत्व में प्रशासन ने शुक्रवार को लगातार चौथी बार कार्रवाई करते हुए उक्त जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की प्रक्रिया शुरू की. प्रशासन के मुताबिक, जमीन खास महल की सरकारी भूमि है और उस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण अथवा अनधिकृत निर्माण स्वीकार्य नहीं है. इस जमीन को लेकर पिछले कुछ समय से प्रशासन और पूर्व मंत्री के पक्ष के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है.

जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की (ETV BHARAT)

गैरकानूनी है सरकारी जमीन पर निर्माण कार्य: आशुतोष कुमार

योगेंद्र साव ने उक्त विवादित जमीन पर खटाल बना दिया है. जिसमें चार से पांच गाय रखी गई है. हजारीबाग सदर अंचल पदाधिकारी आशुतोष कुमार ने कहा कि सरकारी जमीन पर निर्माण कार्य करना गैरकानूनी है. उक्त जमीन रिज्यूम जमीन है. इन्होंने सरकारी जमीन पर निर्माण कार्य किया है इस कारण उक्त जमीन को अतिक्रमण मुक्त करना है और यह काम नियमानुसार हो रहा है. वहीं जब पदाधिकारी से पूछा गया कि पूर्व मंत्री ने आपके साथ गलत व्यवहार किया है तो उन्होंने कहा कि यह उनका विवेक है.

जमीन की वर्तमान स्थिति?

दरअसल, हजारीबाग जिला प्रशासन इन दिनों खास महल जमीन का सर्वे करवा रही है. इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य जिला प्रशासन को यह जानना है कि उनकी जमीन किन-किन क्षेत्रों में है और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है. हजारीबाग में कुल 781 एकड़ जमीन खासमहल के सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है.

उक्त जमीन कैंटोनमेंट मौजा (थाना संख्या-157) के भवन पट्टा होल्डिंग संख्या-302 के अंतर्गत आती है. कुल 0.50 एकड़ (50 डिसमिल) क्षेत्रफल वाली इस जमीन में प्लॉट संख्या 872/1235 (0.25 एकड़), 873/1336 (0.15 एकड़) और 893/1337 (0.10 एकड़) शामिल हैं.

2023 में भी प्रशासन ने की थी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई

जानकारी के अनुसार, 2023 में प्रशासन ने इस जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी. सदर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर कथित अवैध निर्माण और घेराबंदी हटाई गई थी.

पूर्व मंत्री की ओर से जमीन पर अधिकार से संबंधित दस्तावेज और पावर ऑफ अटॉर्नी का हवाला दिया जाता रहा, जबकि प्रशासनिक रिकॉर्ड में जमीन को खास महल की सरकारी भूमि बताया जा रहा है. इसी विवाद के बीच जमीन पर घेराबंदी अथवा कब्जे की कोशिशों के बाद प्रशासन को बार-बार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करनी पड़ रही है.

ये भी पढ़ें- लोस चुनाव को लेकर पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव की बढ़ी मुश्किलें, HC ने दो सप्ताह के लिए टाल दी दायर याचिका

अपनी ही सरकार पर बरसीं कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद, कहा- झारखंड में विधि व्यवस्था चौपट

भाई अंकित राज के समर्थन में उतरी पूर्व विधायक अंबा प्रसाद, झारखंड टाइगर उग्रवादी समूह के साथ संलिप्तता पर दी सफाई

TAGGED:

DISTRICT ADMINISTRATION HAZARIBAG
पूर्व मंत्री योगेंद्र साव
अतिक्रमण हटाने को लेकर विवाद
सदर सीओ आशुतोष कुमार
ENCROACHMENT REMOVAL IN HAZARIBAG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.