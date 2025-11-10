ETV Bharat / state

बिहार में दूसरे चरण के चुनाव को लेकर हजारीबाग जिला प्रशासन अलर्ट, शराब दुकान सील, आखिर क्या है कारण

बिहार में 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान है. सीमावर्ती क्षेत्र में विशेष सावधानी बरती जा रही है. पुलिस चप्पे-चप्पे पर नजर रखे है.

BIHAR ELECTION 2025
चोरदाहा चेक पोस्ट, हजारीबाग (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 10, 2025 at 2:24 PM IST

3 Min Read
हजारीबाग: बिहार में दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है. इसे लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है. चुनाव को लेकर हजारीबाग में भी प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. गयाजी, जो हजारीबाग का सीमावर्ती जिला है. यहां भी चुनाव 11 नवंबर को होगा. सीमावर्ती क्षेत्र में विशेष सावधानी बरती जा रही है. हजारीबाग जिले में चुनाव के मद्देनजर शराब दुकानें भी बंद कर दी गई हैं.

शराब की दुकानें 11 नवंबर शाम 6:00 बजे तक बंद रहेंगीः सहायक उत्पाद आयुक्त

हजारीबाग के सहायक उत्पाद आयुक्त शिवकुमार साहू ने जानकारी दी कि बिहार चुनाव के मद्देनजर हजारीबाग जिले के 62 सभी सरकारी शराब की दुकानें 11 नवंबर शाम 6:00 बजे तक बंद रहेंगी. निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन के आदेश के आलोक में यह कदम उठाया गया है.

जानकारी देते एसडीपीओ अमित आनंद (ETV Bharat)

गाड़ियों की सघन जांच की जा रही है

चुनाव को लेकर बिहार, झारखंड सीमा पर सुरक्षा को लेकर हर एक गाड़ी जो झारखंड से बिहार की ओर जा रही है उसकी सघन जांच की जा रही है. साथ ही अपराधी चुनाव में खलल ना डालें इसे लेकर भी विशेष इंतजाम किया गया है. हजारीबाग जिला प्रशासन गयाजी जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर काम कर रही है. े

चुनाव को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है. गयाजी जिला प्रशासन की हर तरीके से मदद की जा रही है. निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार पुलिस अलर्ट है. अमित आनंद, हजारीबाग एसडीपीओ

विशेष पुलिस टीम सब गतिविधियों पर नजर रख रही है

इस अभियान में विशेष पुलिस टीम के साथ टेक्निकल सेल भी सक्रिय है जो सोशल मीडिया की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही है. पुलिस का उद्देश्य है कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार का कैश, अफीम, मादक पदार्थ या शराब की तस्करी राज्य सीमा के माध्यम से न हो सके. एसडीपीओ ने बताया कि बीते दिन जांच के दौरान कैश और मादक पदार्थ की बरामदगी भी हुई थी. इस अभियान में बिहार पुलिस और सीमावर्ती थानों की संयुक्त टीम भी सहयोग कर रही है.

BIHAR ELECTION 2025
कोडरमा में शराब से भरा ट्रक पकड़ा गया (Etv Bharat)

वहीं कोडरमा जिला थाना क्षेत्र के मेघातरी से भारी मात्रा में शराब की खेप को बरामद की गई है. दरअसल कोडरमा एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि बिहार-झारखंड की सीमा स्थित मेघातरी से एक शराब से भरा ट्रक बिहार पहुंचने वाला है, जिसके बाद कोडरमा पुलिस ने कार्रवाई की और शराब की बड़ी खेप को बरामद कर लिया. फिलहाल शराब से भरे ट्रक को कोडरमा थाना लाया गया है और गिनती की जा रही है. बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के लिए मंगलवार को मतदान होना है, ऐसे में मतदान से पहले भारी मात्रा में शराब की बरामदगी कोडरमा पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है.

बिहार चुनाव 2025
बिहार में दूसरे चरण के चुनाव
HAZARIBAG DISTRICT ADMINISTRATION
हजारीबाग जिला प्रशासन अलर्ट
BIHAR ELECTION 2025

