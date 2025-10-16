ETV Bharat / state

हजारीबाग में बिरहोर बच्ची की मौत के बाद जागा प्रशासन, उपायुक्त ने गांव का किया निरीक्षण

हजारीबाग: जिले के चौपारण थाना क्षेत्र के जमुनियातरी गांव में 12 वर्षीय बिरहोर बच्ची सरस्वती कुमारी की मौत के बाद अब जिला प्रशासन हरकत में आ गया है. उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए खुद गांव पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से बातचीत की.

बच्ची के गांव पहुंचे डीसी

उपायुक्त की गाड़ी गांव के टेढ़े-मेढ़े रास्ते पर गांव से करीब एक किलोमीटर पहले ही रूक गई, जिसके बाद वे बाइक पर सवार होकर गांव पहुंचे. ग्रामीणों ने उपायुक्त को बच्ची की मौत से जुड़ी सारी जानकारी दी और इसके साथ ही गांव में सड़क, बिजली और पानी की समस्या की शिकायत भी की. उपायुक्त ने बताया कि यह इलाका वाइल्डलाइफ क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिससे यहां सड़क बारिश में खराब हो जाती है.

जानकारी देते डीसी शशि प्रकाश सिंह (Etv Bharat)

गांव में चलाया गया स्वास्थ्य जांच अभियान: डीसी

उन्होंने आगे बताया कि घटना के बाद पूरे गांव में स्वास्थ्य जांच अभियान चलाया गया है. कुछ ग्रामीणों के ब्लड सैंपल भी लिए गए हैं और बच्चों को दवाई दी गई है. उपायुक्त ने यह भी कहा कि इस तरह के दूरस्थ इलाकों के लिए एक विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो. उन्होंने जानकारी दी कि इलाज में लापरवाही को लेकर चौपारण सीएचसी के प्रभारी को हटा दिया गया है और अब डॉक्टर डीएन ठाकुर को नया प्रभारी बनाया गया है.