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नवदंपती को जिंदा जलाया, हजारीबाग कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

मृतका के पिता ( Etv Bharat )

हजारीबाग: व्यवहार न्यायालय के अपर न्यायाधीश प्रथम तरुण कुमार की अदालत ने इचाक में हुए दोहरे हत्याकांड के छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अलग-अलग धाराओं में अधिकतम तीन लाख पचास हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. सजा सुनाने के बाद पीड़ित परिवार ने कोर्ट के प्रति आभार जताया. मृतक के पिता राम मूरत यादव भावुक हो गए और कहा कि बेटी और दामाद अब इस दुनिया में नहीं हैं. इस दुख का अंत नहीं हो सकता. पूजा यादव और राहुल मेहता को 15-16 जून 2024 को बेरहमी से हत्या कर शव जला दिया गया था.

अदालत का फैसला और सजा का ब्योरा