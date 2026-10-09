नवदंपती को जिंदा जलाया, हजारीबाग कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
हजारीबाग में कोर्ट ने इचाक दोहरे हत्याकांड में सभी 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
Published : October 9, 2026 at 9:07 PM IST
हजारीबाग: व्यवहार न्यायालय के अपर न्यायाधीश प्रथम तरुण कुमार की अदालत ने इचाक में हुए दोहरे हत्याकांड के छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अलग-अलग धाराओं में अधिकतम तीन लाख पचास हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. सजा सुनाने के बाद पीड़ित परिवार ने कोर्ट के प्रति आभार जताया. मृतक के पिता राम मूरत यादव भावुक हो गए और कहा कि बेटी और दामाद अब इस दुनिया में नहीं हैं. इस दुख का अंत नहीं हो सकता. पूजा यादव और राहुल मेहता को 15-16 जून 2024 को बेरहमी से हत्या कर शव जला दिया गया था.
अदालत का फैसला और सजा का ब्योरा
अदालत ने एसटी संख्या 535/2024 में सुनवाई करते हुए सभी छह दोषियों को उम्रकैद की सजा और 3.5-3.5 लाख रुपये जुर्माना लगाया है. सजा पाने वालों में मृतक के पिता ईश्वर प्रसाद मेहता, भाई बबलु मेहता, सहयोगी बोबी कुमार, विक्की कुमार, आशीष पांडे और सोनु कुमार सिन्हा शामिल हैं. सभी आरोपी सशरीर अदालत में पेश हुए.
अदालत ने नवदंपती की हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत सभी अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और तीन-तीन लाख रुपये जुर्माना, धारा 120बी के तहत उम्रकैद तथा साक्ष्य छुपाने की धारा 201 के तहत तीन साल की सजा और पचास-पचास हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि पीड़ित के परिवार को देने का निर्देश दिया गया है.
दोनों पक्षों की दलीलें
सजा के बिंदु पर बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील दी कि यह रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस नहीं है, इसलिए मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता. अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि नवदंपति की निर्मम हत्या हुई है और उनके वंश को ही समाप्त कर दिया गया है, इसलिए कठोर सजा दी जानी चाहिए. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया. इससे पहले अदालत में सूचक राममुरत यादव, अनुसंधानकर्ता मो. शाहिद रजा सहित 19 गवाहों की गवाही अभियोजन पक्ष की ओर से दिलाई गई थी.
आरोपियों की स्थिति, मामला कैसे सामने आया
दोषी आशीष पांडेय को छोड़कर बाकी पांच आरोपी 23 जून 2024 से न्यायिक हिरासत में जेपी केंद्रीय कारा में बंद हैं. इचाक थाना अंतर्गत दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर एक नवविवाहित जोड़े की पिटाई करने के बाद उन्हें जिंदा जलाकर मार डालने का मामला सामने आया था. मृतका पूजा यादव (28 वर्ष) के पिता राममूरत यादव (निवासी सुम्हाडीह, थाना-पवई, जिला-आजमगढ़, उत्तर प्रदेश) ने शिकायत दर्ज कराकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी.
प्रेम विवाह और दहेज की मांग
आजमगढ़ की रहने वाली पूजा यादव वर्ष 2014 से दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रही थीं. दिल्ली में ही उनकी मुलाकात हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र के ग्राम इचाक निवासी राहुल मेहता (पिता-ईश्वर मेहता) से हुई. दोनों के बीच प्यार हुआ और उन्होंने दिल्ली के एक मंदिर में शादी कर ली.
शादी के बाद राहुल के परिजन इस रिश्ते के खिलाफ हो गए. वे पूजा के पिता से शादी स्वीकार करने के बदले 20 लाख रुपये दहेज की मांग करने लगे. जब पूजा के पिता ने इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थता जताई तो राहुल के परिजनों ने उन पर शादी तोड़ने और पूजा को छोड़ने का दबाव बनाया. राहुल द्वारा मना करने पर परिजनों ने दोनों के साथ मारपीट की और उन्हें घर से निकाल दिया.
इसके बाद राहुल और पूजा इचाक बाजार में अपने चाचा के मकान में रहकर दिल्ली कोचिंग सेंटर चलाने लगे. यहां भी ससुराल वालों का झगड़ा और प्रताड़ना जारी रही. दोनों पक्षों की सहमति से 11 जुलाई 2024 को रीति-रिवाज के साथ आजमगढ़ में शादी और 12 जुलाई 2024 को विदाई का दिन तय किया गया था. इसकी जानकारी मिलते ही राहुल के परिजनों ने फिर से दहेज की मांग शुरू कर दी. दहेज न मिलने पर एक षड्यंत्र के तहत 15-16 जून 2024 की रात राहुल और पूजा के साथ बेरहमी से मारपीट की गई. इसके बाद दोनों को अधमरी अवस्था में आग लगाकर जिंदा जलाकर मार दिया गया.
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