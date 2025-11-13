ETV Bharat / state

तीन दिवसीय उत्तरी छोटानागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न, हजारीबाग बना चैंपियन

तीन दिवसीय उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता में हजारीबाग चैंपियन चैंपियन बना.

North Chota Nagpur Regional Police Sports Competition
जश्न मनाते पुलिसकर्मी (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 13, 2025 at 6:57 PM IST

हजारीबाग: जिले में तीन दिवसीय 20वीं उत्तरी छोटानागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हो गया. प्रतियोगिता में हजारीबाग ओवरऑल चैंपियन हुआ. वहीं दूसरे स्थान पर रामगढ़ और तीसरे स्थान पर गिरिडीह रहा. प्रतियोगिता में हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, चतरा और गिरिडीह की पुलिस टीम ने भाग लिया. तीन दिवसीय कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों ने खेल प्रतिभा दिखाया.

20वीं उत्तरी छोटानागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का समापन गुरुवार को हजारीबाग पुलिस केंद्र में पुरस्कार वितरण के साथ हो गया. इस प्रतियोगिता में 23 प्वाइंटस के साथ हजारीबाग ओवरऑल विजेता बना. वहीं 11 पॉइंट के साथ रामगढ़ दूसरे और 9 पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर गिरिडीह रहा.

उत्तरी छोटानागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न (ईटीवी भारत)

फुटबॉल में हजारीबाग विजेता और गिरिडीह उपविजेता हुआ. बास्केटबॉल में विजेता हजारीबाग, उपविजेता गिरिडीह, हैंडबॉल में हजारीबाग विजेता, गिरिडीह उपविजेता, कबड्डी में रामगढ़ विजेता, हजारीबाग उप विजेता, वॉली बॉल में कोडरमा विजेता, रामगढ़ उपविजेता, एथलेटिक्स पुरुष विजेता हजारीबाग, उपविजेता कोडरमा, महिला रामगढ़ विजेता हजारीबाग उपविजेता रहा. इसके अलावा भी कई अन्य स्पर्धा पर विभिन्न टीमों और व्यक्तिगत खिलाड़ियों को मेडल देकर उनके उत्साह को बढ़ाया गया.

प्रतियोगिता के समापन समारोह में उत्तरी छोटानागपुर प्रक्षेत्र बोकारो के पुलिस महानिरीक्षक सुनील भास्कर ने झंडे को सलामी दी और खिलाडियों को प्रोत्साहित किया. पुलिस महानिरीक्षक सुनील भास्कर ने कहा कि बड़े उत्साह और खेल भावना के साथ प्रतियोगिता संपन्न हुआ. कर्मियों ने बढ़-चढ़कर अपनी भूमिका निभाई है. इस तरह के आयोजन से पुलिसकर्मियों को बेहद लाभ मिलता है. दूसरे जिला से पहुंचे पुलिसकर्मी एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं. जो आने वाले समय में अनुसंधान में मददगार साबित होता है. खेल से टीमवर्क की भावना बढ़ती है. खेल से लोग शारीरिक रूप से फिट रहते हैं. पुलिस के लिए अनुशासन, फिटनेस और टीमवर्क सभी जरूरी होता है.

