ETV Bharat / state

एनटीपीसी बड़कागांव पकरी-बरवाडीह को बेहतर कोयला खनन के लिए मिली 5 स्टार रेटिंग, लगातार दूसरे साल हासिल किया पहला स्थान

एनटीपीसी बड़कागांव पकरी-बरवाडीह ( Etv Bharat )