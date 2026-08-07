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एनटीपीसी बड़कागांव पकरी-बरवाडीह को बेहतर कोयला खनन के लिए मिली 5 स्टार रेटिंग, लगातार दूसरे साल हासिल किया पहला स्थान

हजारीबाग के बड़कागांव में स्थित NTPC पकरी-बरवाडीह को पूरे देश में बेहतर कोयला खनन के लिए 5 स्टार रेटिंग मिली है.

Hazaribag Barkagaon NTPC Pakri-Barwadih
एनटीपीसी बड़कागांव पकरी-बरवाडीह (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 7, 2026 at 2:07 PM IST

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हजारीबाग: एनटीपीसी बड़कागांव पकरी-बरवाडीह को देशभर में बेहतर खनन के लिए 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है. रेटिंग मिलने पर एनटीपीसी परिवार उत्साहित है. उनका कहना है कि आने वाले दिनों में भी देश के सतत विकास में हजारीबाग का ओपन कास्ट कोयला खदान महत्वपूर्ण योगदान देगा.

बड़कागांव का पकरी-बरवाडीह में देश की मिनी रत्न कंपनी एनटीपीसी कोल उत्खनन का काम कर रही है. यहां का कोयला देश के कई ऊर्जा संयंत्र तक पहुंच रहा है. पकरी-बरवाडीह को सुरक्षित, पर्यावरण-अनुकूल और जिम्मेदार खनन के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है.

एनटीपीसी पकरी-बरवाडीह को बेहतर कोयला खनन के लिए मिली 5 स्टार रेटिंग (Etv Bharat)

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कोयला मंत्रालय के कोयला नियंत्रक कार्यालय (सीसीओ) की ओर से कंपनी की तीन ओपन कास्ट कोयला खदानों को फाइव स्टार रेटिंग प्रदान की गई है. इनमें झारखंड की पकरी-बरवाडीह, ओडिशा की दुलंगा और छत्तीसगढ़ की तलाईपल्ली कोयला खदान शामिल हैं.

देशभर की फाइव स्टार रेटिंग प्राप्त खदानों में झारखंड की पकरी-बरवाडीह कोयला खदान लगातार दूसरे वर्ष पहले स्थान पर रही. यह उपलब्धि सुरक्षित खनन, पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक खनन प्रबंधन के क्षेत्र में एनटीपीसी माइनिंग के बेहतर प्रदर्शन को दर्शाती है.

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एनटीपीसी बड़कागांव पकरी-बरवाडीह (Etv Bharat)

त्रिवेणी सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड बड़कागांव के पकरी-बरवाडीह में कोयला उत्खनन का काम करती है. यहां के सीईओ संजय कुमार खटोर बताते हैं कि फाइव स्टार रेटिंग मिलना यह बताता है कि यहां कोयला उत्खनन सुरक्षित और बेहतर हो रहा है. खदानों की सुरक्षा व्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण, सतत खनन, तकनीकी प्रबंधन और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के आधार पर स्टार रेटिंग दी जाती है. इसका उद्देश्य खनन क्षेत्र में गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को बढ़ावा देना है.

Hazaribag Barkagaon NTPC Pakri-Barwadih
एनटीपीसी बड़कागांव पकरी-बरवाडीह (Etv Bharat)

एनटीपीसी बड़कागांव पकरी-बरवाडीह के खनन अपर महाप्रबंधक चंद्रशेखर बताते हैं कि एनटीपीसी पूरे देश में लगभग 90 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है. देश को जितना ऊर्जा चाहिए उसका 24% एनटीपीसी उपलब्ध कराता है. अर्थात देश का हर एक चौथा बल्ब एनटीपीसी के सहयोग से जल रहा है. ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि देश के विकास में एनटीपीसी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है.

कोयला मंत्रालय के अधीन कोयला नियंत्रक कार्यालय हर वर्ष देश की कोयला और लिग्नाइट खदानों का मूल्यांकन करता है. एनटीपीसी के पकरी-बरवाडीह को लगातार दूसरे वर्ष फाइव स्टार रेटिंग मिलना गर्व की बात है.

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