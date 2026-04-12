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'नीर वीर' करेगा पेयजल समस्या का समाधान, डिजिटल माध्यम से करें शिकायत, पल भर में होगा समाधान

हजारीबाग में 'नीर वीर' के माध्यम से पेयजल समस्या का समाधान होगा. प्रशासन ने इसके लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया है.

WATER SOLUTION IN HAZARIBAG
'नीर वीर' से पेयजल समस्या का समाधान (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 12, 2026 at 6:59 PM IST

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हजारीबागः गर्मी के समय पेयजल की समस्या न हो इसे लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है. अब 'नीर वीर' के माध्यम से पेयजल समस्या का समाधान होगा. डिजिटल माध्यम से आम जनमानस को शिकायत करना है. शिकायत करने के महज कुछ ही पल में समस्या का समाधान हो जाएगा. हजारीबाग उपायुक्त की पहल पर यह सुविधा आम लोगों को दी जा रही है.

'नीर वीर' व्हाट्सएप चैटबॉट की सुविधा

हजारीबाग जिला प्रशासन धीरे-धीरे डिजिटल की ओर अग्रसर हो रहा है. गर्मी के दिन पेयजल की समस्या से लोगों को मुक्ति देने के लिए 'नीर वीर' के माध्यम से शिकायत दर्ज करना होगा. व्हाट्सएप मैसेज के जरिए शिकायत दर्ज की जाएगी. पल भर में चापाकल दुरुस्त करने के लिए विभाग के कर्मी पहुंच जाएंगे. इसकी मॉनिटरिंग खुद उपायुक्त करेंगे. डिप्टी कमिश्नर शशि प्रकाश सिंह ने बताया कि 'नीर वीर' व्हाट्सएप चैटबॉट की सुविधा गर्मी के मौसम में जल संकट को ध्यान में रखते हुए विकसित की गई है.

संवाददाता गौरव की रिपोर्ट (Etv Bharat)

शिकायत की स्थिति का विवरण भी देख सकते हैं

इस डिजिटल सुविधा के माध्यम से नागरिक अपने क्षेत्र की पेयजल समस्याओं को आसानी से दर्ज करा सकेंगे. इस चैटबोट के माध्यम से आमजन खराब या निष्क्रिय चापानल से संबंधित शिकायत दर्ज कर सकते हैं तथा शिकायत की स्थिति की जानकारी तथा अपनी पूर्व शिकायतों का विवरण भी देख सकते हैं. यह प्रणाली पूरी तरह सरल, सुलभ एवं उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाई गई है, ताकि अधिक से अधिक नागरिक इसका लाभ उठा सकें.

व्हाट्सएप नंबर पर संदेश भेज सकते हैं

शिकायत दर्ज करने के लिए नागरिक मोबाइल से व्हाट्सएप नंबर 8757864361 पर संदेश भेज सकते हैं तथा अपने विकल्पों का चुनाव कर समस्या दर्ज करा सकते हैं. व्हाट्सएप के जरिए प्रखंड का नाम फोटोग्राफ समेत कई सामान्य जानकारी देना होगी. इसके अतिरिक्त, 8076635024 नंबर पर कॉल कर भी अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.

जिला प्रशासन की इस पहल से यह पक्का होगा कि पीने के पानी से जुड़ी समस्याओं को संबंधित विभाग तुरंत सुलझाएगा. प्रशासन ने जिले के सभी लोगों से अपील की है कि वे इस सुविधा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और अपने इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई को ठीक रखने में मदद करें.

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