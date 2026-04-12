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'नीर वीर' करेगा पेयजल समस्या का समाधान, डिजिटल माध्यम से करें शिकायत, पल भर में होगा समाधान

हजारीबागः गर्मी के समय पेयजल की समस्या न हो इसे लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है. अब 'नीर वीर' के माध्यम से पेयजल समस्या का समाधान होगा. डिजिटल माध्यम से आम जनमानस को शिकायत करना है. शिकायत करने के महज कुछ ही पल में समस्या का समाधान हो जाएगा. हजारीबाग उपायुक्त की पहल पर यह सुविधा आम लोगों को दी जा रही है.

'नीर वीर' व्हाट्सएप चैटबॉट की सुविधा

हजारीबाग जिला प्रशासन धीरे-धीरे डिजिटल की ओर अग्रसर हो रहा है. गर्मी के दिन पेयजल की समस्या से लोगों को मुक्ति देने के लिए 'नीर वीर' के माध्यम से शिकायत दर्ज करना होगा. व्हाट्सएप मैसेज के जरिए शिकायत दर्ज की जाएगी. पल भर में चापाकल दुरुस्त करने के लिए विभाग के कर्मी पहुंच जाएंगे. इसकी मॉनिटरिंग खुद उपायुक्त करेंगे. डिप्टी कमिश्नर शशि प्रकाश सिंह ने बताया कि 'नीर वीर' व्हाट्सएप चैटबॉट की सुविधा गर्मी के मौसम में जल संकट को ध्यान में रखते हुए विकसित की गई है.

संवाददाता गौरव की रिपोर्ट (Etv Bharat)

शिकायत की स्थिति का विवरण भी देख सकते हैं

इस डिजिटल सुविधा के माध्यम से नागरिक अपने क्षेत्र की पेयजल समस्याओं को आसानी से दर्ज करा सकेंगे. इस चैटबोट के माध्यम से आमजन खराब या निष्क्रिय चापानल से संबंधित शिकायत दर्ज कर सकते हैं तथा शिकायत की स्थिति की जानकारी तथा अपनी पूर्व शिकायतों का विवरण भी देख सकते हैं. यह प्रणाली पूरी तरह सरल, सुलभ एवं उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाई गई है, ताकि अधिक से अधिक नागरिक इसका लाभ उठा सकें.