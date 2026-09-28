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ऊर्जाधानी में 'मौत का मकड़जाल', बेतरतीब लटकते तार कोरबावासियों के लिए बने खतरा, मवेशी भी परेशान

कोरबा में अंडरग्राउंड केबलिंग की योजना है जरूर लेकिन कब काम होगा पूरा ये पता नहीं, राजकुमार शाह की रिपोर्ट

HANGING ELECTRICAL WIRES
कोरबा के लटकते तार (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 28, 2026 at 12:26 PM IST

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कोरबा. देश और प्रदेश को बिजली से रोशन करने वाली ऊर्जाधानी कोरबा में विद्युत व्यवस्था की हालत लचर है. बेतरतीब तरीके से लटकते तारों और केबलों का मकड़जाल लोगों के लिए खुला खतरा बना हुआ है. कहीं ऊंचाई इतनी कम है कि इंसान कूदकर छू ले तो कहीं किसी के गले में तार उलझने से जान तक पर बन आ रही है. देखिए ETV भारत की ग्राउंड रिपोर्ट-

बरसात के मौसम में और भी गंभीर हालत

कोरबा और आसपास के इलाकों में विद्युत व्यवस्था की अनदेखी और सुरक्षा मानकों के अभाव में पहले भी कई दर्दनाक हादसे सामने आ चुके हैं. पूर्व में विद्युत पोल पर काम करने के दौरान और कई बार करंट की चपेट में आने व अनियंत्रित वाहनों के खंभों से टकराने जैसी दुर्घटनाओं में लोगों की जान तक जा चुकी है.

कोरबा में मौत का मकड़जाल (ETV Bharat Chhattisgarh)

ट्रांसफॉर्मर में आग लगना, खंबे से चिंगारी छूटना आम बात है. इसके बावजूद विद्युत विभाग और संबंधित एजेंसियों की नींद नहीं टूट रही है. स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि शिकायतों के बाद भी विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है.

खास तौर पर बरसात के समय इस तरह के हादसे अधिक तादाद में सामने आते हैं. जरा सी तेज आंधी, बारिश या हवा चलने पर ये लटकते और कमजोर तार आपस में उलझ जाते हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट होना आम बात हो गई है. कई इलाकों में तो ट्रांसफॉर्मर और पोल के पास चिंगारी निकलने की घटनाएं आम हैं, जिससे आसपास के घरों और दुकानों में भी आग लगने का खतरा मंडराता रहता है.

सुधार के लिए सख्त कदमों की है जरूरत

जिला प्रशासन, विद्युत वितरण कंपनी (CSPDCL) और स्थानीय निकायों ने मिलकर पूर्व में भी काम करने की बात कही थी. लेकिन यह योजना फिलहाल धरातल पर नहीं उतरी है. पोल पर बेतरतीब तरीके से डाले गए सभी अतिरिक्त केबलों लटकते रहते हैं. खास तौर पर ट्रांसफॉर्मर के बॉक्स अक्सर खुले रहते हैं जो हादसा को आमंत्रण देते हैं. शहर के व्यस्त इलाकों में भी इस तरह के बॉक्स को खुला देखा जा सकता है.

hanging electrical wires
ऊर्जाधानी कोरबा में 'मौत का मकड़जाल' (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अचानक गले से लिपट गया था तार, बेहोशी की हालत

शहरवासी रफीक मेमन बताते हैं कि हाल ही में वह रात के समय अपने घर लौट रहे थे. स्कूटी से जाने के दौरान उनके साथ एक बच्चा भी बैठा हुआ था. इसी दौरान टीपी नगर में वह हादसे का शिकार हो गए थे. रफीक ने बताया कि तार सड़क के एक छोर से दूसरी तरफ लटक रहा था. रात के समय काला तार दिखाई नहीं दिया और बीच रास्ते में गले से लिपट गया.

2 मिनट के लिए मैं पूरी तरह से बेहोश हो गया था, जान जाते-जाते बची थी. बेतरतीब तारों का मकड़जाल शहर के लिए बड़ा खतरा है, मैंने इसकी शिकायत भी की है. इन तारों को व्यवस्थित किया जाना चाहिए, अन्यथा यह किसी भी बड़े खतरे का कारण बन सकते हैं.- रफीक मेमन, शहरवासी

कई बार चिंगारी फूटी, डर तो लगा रहता है

दीनदयाल मार्केट में गोलगप्पे का ठेला लगाने वाले काशीराम कहते हैं कि खंभे के ऊपर तारों का मकड़जाल जैसा माहौल रहता है. मार्केट में मेरे गोलगप्पे का ठेला काफी पुराना है, बड़ी तादाद में लोग यहां गोलगप्पे खाने पहुंचते हैं. शाम को अच्छी खासी भीड़ लग जाती है, इसी समय कई बार ऐसा हुआ है की तार से चिंगारी फूट रही हो और स्पार्किंग हो रही हो.

HANGING ELECTRICAL WIRES
कोरबा के इन जगहों पर तारों का मकड़जाल (ETV Bharat Chhattisgarh)

कई बार तो तेज धमाके जैसी आवाज के साथ पूरी बिजली बंद हो जाती है. इसके बाद बिजली विभाग वाले ट्रांसफार्मर को रिपेयर करने जरूर पहुंच जाते हैं.- काशीराम, चाट दुकान संचालक

अंडरग्राउंड केबलिंग की है योजना

पालिका निगम के आयुक्त आशुतोष पांडेय ने बताया कि जिला प्रशासन के साथ मिलकर शहर में तारों की उलझी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए अंडरग्राउंड केबलिंग की योजना पर काम चल रहा है. इसके लिए नगर पालिक निगम, बिजली विभाग और जिला प्रशासन मिलकर काम कर रहे हैं. जल्द ही इस योजना पर काम शुरू किया जाएगा, जिससे की तारों को व्यवस्थित किया जा सके और उत्पन्न होने वाले खतरों को कम किया जा सके.

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कोरबा में लटकते तारों से हुए हादसे (ETV Bharat Chhattisgarh)
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