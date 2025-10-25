ETV Bharat / state

घर में घुसे मगरमच्छ से मची खलबली, शख्श ने इस तरह किया रेस्क्यू , 'टाइगर' ने फिर कंधे पर उठाया क्रोकोडाइल

कोटा: हयात खान 'टाइगर' ना केवल मगरमच्छ रेस्क्यू करते हैं बल्कि उसे कंधे पर उठा वाहन तक भी ले जाते हैं. उन्होंने शुक्रवार रात को भी ऐसा ही कारनामा किया. असल में खातौली इलाके के बंजारी गांव में 10 फीट लंबा मगरमच्छ मकान में घुस गया. ग्रामीणों ने रात 10:00 बजे हयात को सूचना दी गई. वे तत्काल पहुंचे. वन विभाग को सूचना दी. इसके बाद टाइगर ने 100 किलो वजनी मगरमच्छ को रेस्क्यू किया. फिर इसे उठाकर गाड़ी में रखा.

हयात खान 'टाइगर' का कहना है कि ये इस गांव से डेढ़ माह में तीसरा मगरमच्छ रेस्क्यू है. यह मगरमच्छ निकटवर्ती तालाब से निकलकर आया है. भोजन की तलाश में गांव पहुंचा. तालाब में ड्रेन के जरिए नदी से मगरमच्छ बारिश में पहुंचे. ड्रेन में पानी सूख गया. तालाब से वापस नदी की तरफ नहीं जा पा रहे हैं. ऐसे में तालाब से जुड़े नाले या सूखे एरिया का रास्ता अपनाते गांव की तरफ पहुंच रहे हैं. गांव के छोटे नालों से होकर भी ये आ रहे हैं.