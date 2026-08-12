आकाशीय बिजली का कहर : ओडिशा में जशपुर की दो महिला मजदूरों की मौत, 20 से अधिक घायल
ओडिशा में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर जशपुर की दो महिलाओं की मौत हुई है.वहीं 20 से अधिक घायल हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 12, 2026 at 6:26 PM IST
जशपुरनगर : ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में धान की रोपाई कर रही छत्तीसगढ़ की महिला मजदूरों पर आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया.वज्रपात की चपेट में आने से जशपुर जिले की दो महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक मजदूर घायल हुए हैं. इनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी घायलों को उपचार के लिए सबडेगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है.
कहां हुई घटना ?
घटना ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के तलसरा थाना क्षेत्र के बालिशंकरा स्थित भाटीपाड़ा की बताई जा रही है.जशपुर जिले के तुमला थाना क्षेत्र के बरडीह सहित आसपास के गांवों से महिला मजदूर धान की रोपाई के लिए ओडिशा गई थीं. महिलाएं खेत में धान के पौधों की रोपाई कर रही थीं. इसी दौरान अचानक मौसम बदला और बारिश के साथ तेज गरज-चमक शुरू हो गई.इसी दौरान खेत पर आकाशीय बिजली गिरी.
बिजली की चपेट में आई महिलाएं
वज्रपात की चपेट में आने से दो महिला मजदूर मौके पर ही अचेत होकर गिर पड़ीं. आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को तत्काल सबडेगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. डॉक्टरों ने जांच के बाद चंपा तिर्की (28) और सुशीला तिर्की (26) को मृत घोषित कर दिया. दोनों महिलाएं जशपुर जिले के तुमला थाना क्षेत्र की रहने वाली थीं.
हादसे में 20 मजदूर घायल
हादसे में फूलकी बड़ा, सबा तिर्की और सरस्वती तिर्की समेत 20 से अधिक मजदूर घायल हुए हैं. घायलों का उपचार सबडेगा अस्पताल में जारी है. बताया जा रहा है कि तीन घायल महिलाओं की स्थिति फिलहाल स्थिर है.
रोपा लगाने के लिए ओडिशा जाते हैं जशपुर के मजदूर
आपको बता दें कि जशपुर जिले के ओडिशा सीमा से लगे तुमला और तपकरा थाना क्षेत्र के गांवों से बड़ी संख्या में मजदूर धान की रोपाई और अन्य कृषि कार्यों के लिए रोजाना ओडिशा जाते हैं. स्थानीय लोगों के अनुसार इन दिनों मजदूरों को खेतों तक पहुंचाने के लिए 10 से 15 पिकअप वाहन रोजाना सीमावर्ती गांवों से ओडिशा की ओर आवाजाही कर रहे हैं.
ग्रामीणों के अनुसार कई मजदूर समूह बनाकर पिकअप वाहनों से ओडिशा जाते हैं और दिनभर खेतों में काम करने के बाद वापस लौटते हैं. इस तरह मजदूरों के असुरक्षित आवागमन के साथ-साथ खेतों में खराब मौसम के दौरान उनकी सुरक्षा भी गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है.
बीजेपी पर विश्व आदिवासी दिवस और समाज की उपेक्षा का आरोप, कांग्रेस ने कहा- आयोजन तो दूर बधाई संदेश तक नहीं आया
दुर्ग में बेखौफ चोरों का आतंक : दिनदहाड़े घर और कोचिंग सेंटर में चोरी, रिश्तेदार के घर चोरी करवाने वाला पार्षद पुत्र अरेस्ट
बाइक राइडिंग के दौरान मुंबई की युवती की धमतरी में मौत, 23 युवतियों का ग्रुप निकला था, जगतरा के पास हादसा