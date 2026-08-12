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आकाशीय बिजली का कहर : ओडिशा में जशपुर की दो महिला मजदूरों की मौत, 20 से अधिक घायल

जशपुरनगर : ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में धान की रोपाई कर रही छत्तीसगढ़ की महिला मजदूरों पर आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया.वज्रपात की चपेट में आने से जशपुर जिले की दो महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक मजदूर घायल हुए हैं. इनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी घायलों को उपचार के लिए सबडेगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है.





कहां हुई घटना ?

घटना ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के तलसरा थाना क्षेत्र के बालिशंकरा स्थित भाटीपाड़ा की बताई जा रही है.जशपुर जिले के तुमला थाना क्षेत्र के बरडीह सहित आसपास के गांवों से महिला मजदूर धान की रोपाई के लिए ओडिशा गई थीं. महिलाएं खेत में धान के पौधों की रोपाई कर रही थीं. इसी दौरान अचानक मौसम बदला और बारिश के साथ तेज गरज-चमक शुरू हो गई.इसी दौरान खेत पर आकाशीय बिजली गिरी.



बिजली की चपेट में आई महिलाएं

वज्रपात की चपेट में आने से दो महिला मजदूर मौके पर ही अचेत होकर गिर पड़ीं. आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को तत्काल सबडेगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. डॉक्टरों ने जांच के बाद चंपा तिर्की (28) और सुशीला तिर्की (26) को मृत घोषित कर दिया. दोनों महिलाएं जशपुर जिले के तुमला थाना क्षेत्र की रहने वाली थीं.