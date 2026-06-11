दुर्ग में रफ्तार का कहर: दो अलग-अलग हादसों में गई 2 की जान, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस
ट्रक और हाईवा की चपेट में आने से हुआ हादसा. टक्कर मारने के बाद ड्राइवर हुआ फरार.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 11, 2026 at 9:10 PM IST
दुर्ग: शहर में हुए 2 अलग-अलग सड़क हादसों में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. दोनों घटनाओं को लेकर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. वहीं हादसों से मृतकों के परिवारों में मातम का माहौल है.
2 अलग-अलग हादसों में 2 युवकों की मौत
पहली घटना मोहन नगर थाना क्षेत्र की है. यहां आमापारा निवासी 34 वर्षीय दीनू साहू बुधवार दोपहर अपने दो दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल से राजनांदगांव स्थित अपने पैतृक गांव जा रहा था. इसी दौरान रसमढ़ा बायपास रोड के पास एक तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में दीनू साहू गंभीर रूप से घायल हो गया. उसके सिर में गंभीर चोट आने के कारण उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. दीनू अपने माता-पिता की इकलौती संतान था.
मजदूर की मौत
दूसरा हादसा हथखोज इंजीनियरिंग पार्क के पास हुआ. यहां बीआरडब्ल्यू फैब्रिकेशन कंपनी में कार्यरत मजदूर सुनील विश्वकर्मा सड़क पार कर रहा था, तभी तेज रफ्तार हाइड्रा वाहन के चालक ने लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए उसे अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सुनील गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे तत्काल सुपेला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस
दोनों मामलों में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर अज्ञात ट्रक चालक और हाइड्रा वाहन चालक की तलाश कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
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