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रफ्तार का कहर: धौलपुर में ट्रैक्टर की टक्कर से पिता की मौत, बेटी गंभीर...भरतपुर में मामा की शादी में आई बच्ची को रोडवेज ने कुचला

दोनों सड़क हादसों से ग्रामीणों में रोष फैल गया. लोगों ने सड़कें जाम कर दी, जिसे पुलिस ने समझाइश से खुलवाया.

In Dholpur, villagers blocked the road by placing stones in protest.
धौलपुर में विरोध में ग्रामीणों ने पत्थर डालकर रोका रास्ता (ETV Bharat Bari, Dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 26, 2026 at 7:58 PM IST

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धौलपुर/भरतपुर : राजस्थान के धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके में संड़पुरा चौराहे के पास सूरोठी निवासी पिता और पुत्री को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कुचल दिया. ट्रैक्टर-ट्रॉली का पहिया निकलने से पिता ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वहीं, बेटी गंभीर रूप से जख्मी है, जिसे जिला चिकित्सालय भर्ती कराया है. हादसे से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दी. पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया. उधर, भरतपुर के लखनपुर थाना क्षेत्र के टोहिला गांव में रविवार सुबह सड़क हादसे ने शादी की खुशियां मातम में बदल दी, जब तेज रफ्तार रोडवेज बस की चपेट में आने से 8 वर्षीय बालिका की मौके पर ही मौत हो गई.

धौलपुर ग्रामीण सैंपऊ सर्किल के पुलिस उपाधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि ट्रैक्टर चालक के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने दो ट्रैक्टर जब्त किए. मुख्य आरोपी की तलाश है. सूरोठी निवासी मीर सिंह अपने बेटे मोनू के साथ बीमार पुत्री रानी बाई को बाड़ी शहर डॉक्टर को दिखाने ले जा रहे थे. पिता-पुत्र-पुत्री पैदल जा रहे थे कि संडपुरा चौराहे के पास पीछे से तेज रफ्तार में आए मिट्टी भरे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर-ट्रॉली का पहिया मीर सिंह के सिर के ऊपर से गुजर गया. पिता की मौके पर ही मौत हो गई. पुत्री रानी गंभीर रूप से घायल हो गई जबकि पुत्र मोनू बाल बाल बच गया.

Father Falls Victim to Accident in Dholpur
धौलपुर में हादसे का शिकार पिता (ETV Bharat Bari (Dholpur))

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पत्थर डालकर लगाया जाम: डिप्टी अनूप कुमार के अनुसार, हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर समेत फरार हो गया. मौके पर ग्रामीणों की भीड़ हो गई. गुस्साए लोगों ने मुख्य चौराहे पर पत्थर डालकर जाम लगा दिया. इससे आवागमन थम गया. सीओ अनूप और थाना प्रभारी रामकिशन यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. परिजन और ग्रामीणों से कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया. पुलिस ने शव बाड़ी के राजकीय सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया.

शादी की खुशियां मातम में बदली: उधर, भरतपुर के टोहिला गांव में रविवार सुबह एक घर में बारात निकलने की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन उसी आंगन से उठने वाली खुशियों की आवाजें कुछ ही पलों में चीख-पुकार में बदल गईं. तेज रफ्तार रोडवेज बस ने 8 वर्षीय बालिका को कुचल दिया. बालिका की मौके पर ही मौत हो गई. लखनपुर एसएचओ विजय सिंह छौंकर ने बताया कि रोडवेज बस जब्त कर ली है. चालक की तलाश है. पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया.

Police personnel attempting to clear a traffic jam in Bharatpur through persuasion.
भरतपुर में जाम खुलवाने के लिए समझाइश करते पुलिसकर्मी (ETV Bharat Bharatpur)

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बस की गति तेज थी: पुलिस के अनुसार, टोहिला निवासी रामेश्वर के बेटे रवि की रविवार को बारात क्षेत्र के विनऊआ गांव जानी थी. घर में रिश्तेदारों और मेहमानों का जमावड़ा था. इसी बीच रामेश्वर की दोहिती आरिका, जो माता-पिता के साथ डीग के सीकरी से शादी में आई थी, खेलते-खेलते घर के पास सड़क पर पहुंच गई. सुबह करीब 8:30 बजे अटारी से भरतपुर जा रही रोडवेज बस ने उसे कुचल दिया. मृतका के नाना रामेश्वर ने बताया कि बस की गति तेज थी. चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका. टक्कर इतनी भयावह थी कि बच्ची बस के पिछले टायर के नीचे फंस गई.

गुस्से में ग्रामीण, चालक फरार: हादसे के बाद गांव में आक्रोश फैल गया. ग्रामीणों ने बस को घेरकर विरोध जताया और सड़क जाम कर दी. इसी दौरान बस चालक मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया. लोगों ने चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. सूचना पर लखनपुर एसएचओ मय जाप्ते मौके पर पहुंचे. लोगों से समझाइश कर जाम खुलवाया. जिस पीड़िता बच्ची के ननिहाल में मंगल गीतों की जगह मातम ने ले ली.

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