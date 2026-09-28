ETV Bharat / state

आसमान से आफत, करनाल की सड़कों पर सैलाब, 100 MM से ज्यादा बारिश ने जन जीवन किया बेहाल

करनाल: लगातार तेज बारिश ने सोमवार को शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी. 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश के बाद शहर के कई इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए. हालात ऐसे बने कि सड़क और नाले के बीच का फर्क ही मिट गया और कई जगह सड़कें नहर में तब्दील नजर आईं.

रेलवे रोड पर हालात सबसे ज्यादा खराब: रेलवे रोड पर जलभराव ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दीं. यहां पहले से चल रहे सिंगल-पिलर फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के बीच ड्रेनेज व्यवस्था प्रभावित होने से पानी की निकासी बाधित हो गई. सड़क पर कई फीट पानी जमा होने से राहगीरों, वाहन चालकों और स्थानीय दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

दुकानों और घरों में घुसा गंदा पानी: बरसात का गंदा पानी रेलवे रोड की दुकानों और कई घरों के अंदर तक पहुंच गया. दुकानदारों का कहना है कि "जलभराव के कारण सामान को नुकसान पहुंचने के साथ-साथ पूरा कारोबार प्रभावित हो रहा है. ग्राहक दुकानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और रोजमर्रा का काम-धंधा लगभग ठप होकर रह गया है."

सड़कों पर सैलाब (ETV Bharat)

फ्लाईओवर निर्माण कार्य के साथ जारी है परेशानीः स्थानीय व्यापारियों का आरोप है कि फ्लाईओवर निर्माण के चलते वे पिछले करीब दो वर्षों से लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं. अब बारिश के दौरान जलभराव ने उनकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया है. व्यापारियों ने प्रशासन से मांग की है कि निर्माण कार्य के साथ-साथ जलनिकासी की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि हर बारिश में पैदा होने वाली इस समस्या से राहत मिल सके.

100 MM से ज्यादा बारिश ने जन जीवन किया बेहाल (ETV Bharat)

शहर के कई हिस्से पानी-पानीः सिर्फ रेलवे रोड ही नहीं, बल्कि सेक्टर-13, मॉडल टाउन, सेक्टर-7, सेक्टर-8, सेक्टर-9 और मुगल कैनाल समेत कई प्रमुख इलाकों में भी भारी जलभराव देखने को मिला. कई स्थानों पर सड़कें पानी में डूबी नजर आईं और लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

आसमान से आफत (ETV Bharat)

महापौर बोलीं, 'रिकॉर्ड बारिश से बिगड़ी स्थिति': करनाल नगर निगम की महापौर रेणु बाला गुप्ता ने कहा कि "आज 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है, जिसके चलते कुछ समय के लिए जलभराव की स्थिति पैदा हुई. बारिश रुकने के बाद नालों के जरिए पानी की निकासी शुरू हो जाएगी. निगम अधिकारियों की ओर से भी जलभराव वाले क्षेत्रों पर नजर रखी जा रही है."

अब सवाल, हर बारिश में क्यों बन जाते हैं ऐसे हालात? भारी बारिश के बाद कुछ घंटों के लिए जलभराव होना अलग बात है, लेकिन शहर के प्रमुख बाजारों और रिहायशी इलाकों में पानी का दुकानों और घरों तक पहुंच जाना जलनिकासी व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करता है. रेलवे रोड के व्यापारी अब तत्काल राहत के साथ-साथ ऐसी व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, जिससे अगली बारिश में उन्हें दोबारा इसी परेशानी का सामना न करना पड़े.