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सेरावाला बाग में जहरीले रसायन का तांडव, DPCC ने अपनाया सख्त रुख, सीलिंग एक्शन प्लान तैयार

सेरावाला बाग में जहरीले रसायन का तांडव ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में वायु और जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के साथ-साथ यमुना को स्वच्छ बनाने की दिशा में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने एक सख्त रुख अपनाया है. DPCC ने दिल्ली के विभिन्न रिहायशी इलाकों में अवैध रूप से संचालित 127 केमिकल और प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को चिन्हित कर दिल्ली नगर निगम (MCD) को इन्हें तुरंत सील करने और इनके बिजली-पानी के कनेक्शन काटने का निर्देश दिया है.

कांग्रेस निगम पार्षद हाजी ज़रीफ़ ने सेरावाला बाग कंपाउंड में चल रही अवैध केमिकल फैक्ट्रियों के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की. उन्होंने मीडिया के सामने दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए आरोप लगाया कि जो औद्योगिक गतिविधियां दिल्ली या एनसीआर के औद्योगिक क्षेत्रों में भी प्रतिबंधित हैं, वे यहां रिहायशी बस्तियों के बीच छुपकर चलाई जा रही हैं.

हाजी ज़रीफ़ पार्षद कांग्रेस (ETV Bharat)

भूजल स्तर में भारी गिरावट: केमिकल और जीन्स रंगाई की फैक्ट्रियों के कारण भूजल का स्तर 60-70 फीट से गिरकर 150 फीट से नीचे चला गया है. हाजी ज़रीफ़ के अनुसार, पिछले दो-तीन वर्षों में आसपास की दो-तीन गलियों के भीतर 4 से 5 लोगों की कैंसर के कारण जान जा चुकी है, जबकि कई लोग किडनी फेलियर और गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं.

स्थानीय निवासियों का दर्द: स्थानीय निवासियों ने बताया कि केमिकल के धुएं और दूषित पानी से लीवर, किडनी, फेफड़ों की बीमारियां और अस्थमा तेजी से फैल रहा है. एक बुजुर्ग निवासी ने भावुक होकर बताया कि उनकी 35 वर्षीय बहू की मौत कैंसर के कारण हुई थी, जिसका मुख्य कारण इन रसायनों का जहरीला प्रभाव था. निवासियों का कहना है कि लोग अपनी आजीविका चलाएं, लेकिन किसी की जान खतरे में डालकर व्यापार करना स्वीकार्य नहीं है.

सेरावाला बाग में जहरीले रसायन का तांडव, स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

DPCC और पर्यावरण विशेषज्ञों का पक्ष: DPCC के सदस्य और पर्यावरण विशेषज्ञ अनिल गुप्ता ने बताया कि यमुना पार और अन्य गैर-स्वीकृत (नॉन-कन्फर्मिंग) क्षेत्रों में गहन सर्वे के बाद यह निर्णय लिया गया है. ये फैक्ट्रियां न तो पर्यावरण मानकों का पालन करती हैं और न ही इनमें केमिकल ट्रीटमेंट (ETP) की व्यवस्था है, जिससे एयर और वाटर पॉल्यूशन दोनों बढ़ता है. DPCC ने साफ किया कि दिल्ली सरकार पर्यावरण नियमों को पूरी तत्परता से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और MCD के सहयोग से सीलिंग की यह कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी.

जोन-वार आंकड़े कहां सबसे ज्यादा, कहां सबसे कम

दी गई सूची के अनुसार, जोनों में अवैध प्रदूषणकारी इकाइयों का आंकड़ा इस प्रकार है:

1. रोहिणी (Rohini Zone): 26 इकाइयां (सबसे ज्यादा)

2. नरेला (Narela Zone):20 इकाइयां

3. शाहदरा नॉर्थ (Shahdara North):19 इकाइयां

4. सिविल लाइन्स (Civil Lines):14 इकाइयां

5. नजफगढ़ (Najafgarh Zone):13 इकाइयां

6. शाहदरा साउथ (Shahdara South):8 इकाइयां

7. सेंट्रल (Central Zone):8 इकाइयां

8. ओल्ड दिल्ली / आनंद पर्वत (Old Delhi):8 इकाइयां