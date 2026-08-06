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यूपी में तेज बारिश का कहर; फिरोजाबाद-मुजफ्फरनगर में मकान ढहे, 11 लोग घायल, एक बच्ची की मौत

नगला खंगर पुलिस ने घायलों को सिरसागंज समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया. घायलों का हालचाल लेने के लिए एसडीएम सिरसागंज सिद्धार्थ पाठक भी पहुंचे. उन्होंने घटना के बारे में हरिओम की पत्नी मधु से जानकारी ली. एसडीएम सिद्धार्थ पाठक ने बताया कि दीवार गिरने से परिहारमऊ गांव में एक ही परिवार के छह लोग घायल हुए है. घायलों के बेहतर उपचार की व्यवस्था की जा रही है. पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की जायेगी. बाद में हालत गंभीर होने पर हरिओम, मधु और दो बच्चों को मेडीकल कॉलेज रेफर किया गया है.

फिरोजाबाद के नगला खंगर इलाके में गांव परिहारमऊ में गुरुवार सुबह हरिओम पुत्र राजबहादुर के मकान की एक दीवार बरसात के कारण गिर गई. जिस वक्त हादसा हुआ, हरिओम, उनकी पत्नी मधु और बच्चे निखिल, सूर्या, लालू और शिवा पास ही कुछ काम कर रहे थे. दीवार भरभराकर उन पर गिर पड़ी. दीवार गिरते ही सभी लोग उसके मलवे में दब गए. इनकी चीखपुकार सुनकर अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मलबा हटाकर लोगों को बाहर निकाला. इसके साथ ही घटना की जानकारी पुलिस को दी.

फिरोजाबाद/मुजफ्फरनगर: यूपी में लगातार बारिश के बीच हादसे भी हो रहे हैं. प्रतापगढ़ में मकान ढहने से 6 लोगों की मौत हुई है. ऐसी ही घटना फिरोजाबाद और मुजफ्फरनगर में सामने आई है. यहां मकान ढहने की अलग-अलग घटनाओं में पति-पत्नी और बच्चों समेत कुल 14 लोग घायल हुए हैं. जबकि एक बच्ची की मौत हुई है. सभी घायलों का इलाज चल रहा है.

मुज़फ्फरनगर के फुगाना थाना क्षेत्र के हबीबपुर सीकरी गांव में कच्चे मकान की छत अचानक भरभराकर गिर गई. हादसे में एक महिला और तीन बच्चे मलबे में दब गए. पुलिस और ग्रामीणों ने सभी को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां एक वर्षीय बच्ची को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

गांव में गुरुवार दोपहर करीब 2:30 बजे की यह घटना है. घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अक्षय संजय महाडीक भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली. बारिश के चलते मुजफ्फरनगर में यह दूसरी घटना है.

मुजफ्फरनगर में कच्चा मकान ढहा, दंपती समेत तीन बच्चे घायल

मुजफ्फरनगर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश एक परिवार पर भारी पड़ गई. बुढ़ाना थाना क्षेत्र के गांव हुसैनपुर कला में बारिश के चलते एक कच्चा मकान अचानक भरभराकर गिर गया. हादसे के समय पूरा परिवार घर के अंदर सो रहा था. मलबे में दंपती समेत तीन बच्चे दब गए, जबकि दूध लेने बाहर गया एक बच्चा बाल-बाल बच गया. ग्रामीणों और प्रशासन की मदद से सभी घायलों को मलबे से निकालकर पहले बुढ़ाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और बाद में जिला अस्पताल भेजा गया.

बताते हैं कि बारिश के कारण कच्चा मकान कमजोर हो चुका था.अचानक छत गिरने से मकान के अंदर सो रहे मुहम्मद सिराज, उनकी पत्नी सायमा और उनके तीन बच्चे अदनान, हमज़ा व लुकमान मलबे के नीचे दब गए. परिवार का एक अन्य बेटा सुभान उस समय दूध लेने के लिए घर से बाहर गया हुआ था.

घायल सायमा ने बताया कि पूरा परिवार सो रहा था, तभी अचानक कच्ची छत भरभराकर गिर गई और सभी मलबे में दब गए. सिराज ने बताया कि सुबह बारिश हो रही थी. वह जैसे ही उठकर बाहर निकलने लगे, उसी दौरान मकान की कच्ची छत गिर गई और पूरा परिवार उसकी चपेट में आ गया.

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. संजय कुमार वर्मा ने बताया कि बुढ़ाना से कुल पांच मरीज जिला अस्पताल रेफर होकर आए थे. इनमें से तीन मरीजों को भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया गया है, जबकि दो मरीजों का उपचार करने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया. भर्ती मरीजों में महिला सायमा और उनके दो बच्चे शामिल हैं. उन्होंने बताया कि फिलहाल तीनों की हालत स्थिर है और उनका उपचार जारी है.

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