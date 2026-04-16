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श्रीगंगानगर में पुलिस-बदमाश मुठभेड़, लॉरेंस गैंग से जुड़े आरोपी को लगी गोली

दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग होने से इलाके में हड़कंप मच गया.

लॉरेंस गैंग से जुड़ा आरोपी घायल
लॉरेंस गैंग से जुड़ा आरोपी घायल (ETV Bharat Jaisalmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 16, 2026 at 9:50 AM IST

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श्रीगंगानगर : गुरुवार तड़के करीब 4 बजे सदर थाना पुलिस और एक हार्डकोर बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई. बदमाश मे पुलिस पर गोली चलाई, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की. घटना में बदमाश घायल हो गया है. उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

सदर थाना SHO सुभाष ढिल्लो ने बताया कि पुलिस को बाईपास क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी. इसी आधार पर नाकाबंदी की गई. तभी बाइक सवार बदमाश ने मौके पर पहुंचते ही पुलिस टीम पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी. जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें बदमाश को गोली लग गई. इस दौरान बदमाश की गोली पुलिस जीप को भी लगी. दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग होने से इलाके में हड़कंप मच गया.

पढ़ें. मलारना डूंगर में एनकाउंटर: पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहे लुटेरे के पैर में लगी गोली

घायल बदमाश को तुरंत काबू में लेकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है. मुठभेड़ की सूचना मिलते ही अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पीएमओ डॉ. सुखपाल सिंह बराड़ समेत कई डॉक्टरों की टीम ने इमरजेंसी वार्ड में पहुंचकर इलाज शुरू किया. सुरक्षा के मद्देनजर अस्पताल के चारों ओर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घायल आरोपी कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है और पहले भी श्रीगंगानगर में फिरौती के लिए दो स्थानों पर फायरिंग की घटनाओं में शामिल रहा है. घटना की जानकारी मिलते ही एसपी हरी शंकर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी अस्पताल पहुंचे और हालात का जायजा लिया. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर उसके नेटवर्क और अन्य साथियों की तलाश में जुट गई है. इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पूरे मामले की गहन जांच जारी है.

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POLICE ENCOUNTER IN SRI GANGANAGAR
LAWRENCE GANG ACCUSED INJURED
ACCUSED INJURED IN POLICE ENCOUNTER
लॉरेंस गैंग से जुड़ा आरोपी घायल
श्रीगंगानगर में पुलिस बदमाश मुठभेड़

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