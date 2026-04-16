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श्रीगंगानगर में पुलिस-बदमाश मुठभेड़, लॉरेंस गैंग से जुड़े आरोपी को लगी गोली

लॉरेंस गैंग से जुड़ा आरोपी घायल ( ETV Bharat Jaisalmer )

श्रीगंगानगर : गुरुवार तड़के करीब 4 बजे सदर थाना पुलिस और एक हार्डकोर बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई. बदमाश मे पुलिस पर गोली चलाई, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की. घटना में बदमाश घायल हो गया है. उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. सदर थाना SHO सुभाष ढिल्लो ने बताया कि पुलिस को बाईपास क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी. इसी आधार पर नाकाबंदी की गई. तभी बाइक सवार बदमाश ने मौके पर पहुंचते ही पुलिस टीम पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी. जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें बदमाश को गोली लग गई. इस दौरान बदमाश की गोली पुलिस जीप को भी लगी. दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग होने से इलाके में हड़कंप मच गया. पढ़ें. मलारना डूंगर में एनकाउंटर: पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहे लुटेरे के पैर में लगी गोली