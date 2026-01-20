ETV Bharat / state

रुद्रप्रयाग में जवान रविंद्र सिंह को नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई, भाइयों ने दी मुखाग्नि

रुद्रप्रयाग में पंचतत्व में विलीन हुए हवलदार रविंद्र सिंह, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर भाइयों ने दी मुखाग्नि, छलक आई सभी की आंखें

हवलदार रविंद्र सिंह की अंतिम विदाई (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 20, 2026 at 5:54 PM IST

रुद्रप्रयाग: अरुणाचल प्रदेश में मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए रुद्रप्रयाग के हवलदार रविंद्र सिंह को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई. अलकनंदा–मंदाकिनी के संगम पर बड़े भाई दिगंबर राणा और छोटे भाई राहुल राणा ने उन्हें मुखाग्नि दी. हवलदार रविंद्र सिंह को विदाई देते वक्त जनसैलाब उमड़ पड़ा.

अरुणाचल प्रदेश के अलोंग में तैनात थे रविंद्र सिंह: बता दें कि 15 गढ़वाल राइफल्स में तैनात 36 वर्षीय हवलदार रविंद्र सिंह रुद्रप्रयाग जिले के आगर गांव (दशज्यूला) के रहने वाले थे. जो वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के अलोंग क्षेत्र में तैनात थे. बीती 18 जनवरी को ड्यूटी के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिससे उनका निधन हो गया.

रुद्रप्रयाग में पंचतत्व में विलीन हुए हवलदार रविंद्र सिंह (वीडियो सोर्स- ETV Bharat)

जवान का पार्थिव शरीर 19 जनवरी की रात रुद्रप्रयाग स्थित आर्मी कैंप लाया गया, जहां सेना के अधिकारियों और जवानों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. वहीं, मंगलवार यानी 20 जनवरी की सुबह करीब 7 बजे सैन्य टुकड़ी ने पूरे सम्मान के साथ पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए उनके पैतृक गांव आगर (दशज्यूला) पहुंचाया.

गांव पहुंचते ही 'भारत माता की जय' और 'शहीद रविंद्र सिंह अमर रहे' के नारों से वातावरण गूंज उठा. ग्रामीणों, रिश्तेदारों समेत तमाम लोगों ने नम आंखों से अपने वीर सपूत को अंतिम सलामी दी. इसके बाद जवान का अंतिम संस्कार रुद्रप्रयाग संगम पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ संपन्न हुआ.

सेना के वाहन से लाया गया रविंद्र सिंह का पार्थिव शरीर (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

भाइयों ने दी मुखाग्नि: सेना की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और राष्ट्रध्वज में लिपटे पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई दी गई. शहीद को मुखाग्नि उनके बड़े भाई दिगंबर राणा और छोटे भाई राहुल राणा ने दी. इस दौरान परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था तो वहीं मौके पर मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम थीं.

15 गढ़वाल राइफल्स में तैनात शहीद रविंद्र सिंह ने देश सेवा के दौरान अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, जिससे न केवल उनके गांव बल्कि, पूरे जिले में शोक और गर्व का मिला-जुला माहौल बना हुआ है. केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल भी अंतिम यात्रा और अंत्येष्टि में शामिल हुईं. उन्होंने शहीद के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि यह पूरे क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति है.

रविंद्र सिंह को नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

"रविंद्र सिंह का परिवार हमारे लिए जाना-पहचाना है. उनके पिता भी हमेशा गांव और समाज की सेवा में सक्रिय रहे हैं. भगवान केदारनाथ से प्रार्थना है कि वे शहीद के परिवार को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें."- आशा नौटियाल, केदारनाथ विधायक

पत्नी और बेटा-बेटी को छोड़ गए रविंद्र सिंह: हवलदार रविंद्र सिंह अपने पीछे पत्नी, एक बेटा और एक बेटी को छोड़ गए हैं, जिनके भविष्य को लेकर पूरे क्षेत्र की संवेदनाएं परिवार के साथ जुड़ी हुई हैं. पूरा क्षेत्र आज गर्व के साथ अपने इस वीर सपूत को नमन करते हुए नम आंखों से विदाई दे रहा है.

"साल 2008 में रविंद्र सिंह 15 गढ़वाल राइफल में भर्ती हुए थे. रविंद्र अपने सौम्य व्यवहार, सरल स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व के कारण गांव के हर व्यक्ति के प्रिय थे. उनकी शहादत से न केवल आगर गांव बल्कि, पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ गई है."- जयवर्धन कांडपाल, जिला पंचायत सदस्य सारी

उन्होंने कहा कि देश की सेवा करते हुए वीरगति पाना गर्व की बात है, लेकिन उनके असमय चले जाने से हर हृदय व्यथित है. वहीं, ग्रामीणों ने भी गहरा दुख जताते हुए कहा कि रविंद्र सिंह हमेशा गांव और समाज के लिए प्रेरणास्रोत रहेंगे. रविंद्र सिंह का बलिदान सदैव याद रखा जाएगा. उनका नाम देश और जिले के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा.

