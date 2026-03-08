ETV Bharat / state

'भारत बनाम न्यूजीलैंड टी 20 वर्ल्ड कप फाइनल मैच में जीते टीम इंडिया..' बिहार में हो रहा हवन पूजन

विधि विधान से हुई पूजा : मंदिर में जुटे दर्जनों क्रिकेट प्रेमियों ने पूरे विधि-विधान के साथ हवन कुंड में आहुतियां डालीं. प्रशंसकों का मानना है कि भारतीय खिलाड़ियों की मेहनत के साथ-साथ अगर दुआओं का साथ मिल जाए, तो विश्व कप भारत आने से कोई नहीं रोक सकता.

भारत की जीत के लिए हवन-पूजन : आज सुबह से ही गोपालगंज शहर के वीएम फील्ड के समीप स्थित गायत्री मंदिर में क्रिकेट प्रेमियों और स्थानीय नागरिकों का तांता लगा हुआ है. भारतीय टीम की विजय और न्यूजीलैंड की हार के संकल्प के साथ मंदिर परिसर में विशेष हवन और पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया. फाइनल मुकाबला अहमदाबाद में होने जा रहा है.

गोपालगंज : देशभर में क्रिकेट का जुनून अपने चरम पर है. टी-20 वर्ल्ड कप के खिताबी मुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली भिड़ंत को लेकर जिले के क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. बिहार के गोपालगंज में भारतीय टीम की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रशंसकों ने अब 'भक्ति' का सहारा लिया है.

''भारत को T-20 विश्व कप जीतने के लिए यहां हवन किया जा रहा है. जो क्रिकेट प्रेमी यहां हवन कर रहे हैं. यहां पर गायत्री मंत्र के साथ वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा है. हमारी कामना है कि इस बार फिर भारत इतिहास रचे.''- नागेश, पुजारी

टीम इंडिया के जीत की कामना के लिए हवन (ETV Bharat)

इस भारत रचेगा इतिहास : पूजा के दौरान प्रशंसक भारत माता की जय, गायत्री माता की जय, भारतीय टीम जिंदाबाद के नारे भी लगाते नजर आए. विशेष रूप से कप्तान और इन-फॉर्म बल्लेबाजों की सफलता के लिए वैदिक मंत्रोच्चार किए गए. प्रशंसकों का कहना है कि न्यूजीलैंड एक मजबूत टीम है, लेकिन हमारी टीम की मौजूदा लय और भगवान के आशीर्वाद से भारत इस बार इतिहास रचेगा.

जीत की कामना के लिए हवन : गोपालगंज के चौक-चौराहों पर सुबह से ही सिर्फ फाइनल मैच की चर्चा हो रही है. गायत्री मंदिर में मौजूद युवाओं ने कहा, "हम चाहते हैं कि भारतीय गेंदबाज न्यूजीलैंड के विकेटों की झड़ी लगा दें और हमारे बल्लेबाज मैदान पर रनों की बारिश करें. इसी कामना के साथ हमने गायत्री माता के चरणों में मत्था टेका है और हवन पूजन कैया ताकि भारत वर्ल्ड कप लेकर आए.

अहमदाबाद की पिच पर इतिहास रचे भारत (ETV Bharat)

"आज T20 वर्ल्ड कप का फाइनल है. हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. हमारा देश आध्यात्म प्रधान है इसलिए हम लोग इंडिया की जीत के लिए हवन पूजन कर रहे हैं."- विनीत, क्रिकेट प्रेमी

