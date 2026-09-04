मंगल दोष निवारण के लिए 300 किलो लाल मिर्च का हवन ! फतेहपुर में हुआ हैरान कर देने वाला अनोखा अनुष्ठान
फतेहपुर के लाल मिर्ची हवन पर अनिल कुमार पाण्डेय के संपादन में धीरेंद्र की स्पेशल रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 5:19 PM IST
फतेहपुर: जिले के एक मंदिर में मंगल दोष दूर करने के दावे के बीच तीन क्विंटल मिर्च के हवन का वीडियो वायरल हो रहा है. इसको लेकर ग्रामीणों में कौतूहल के साथ आस्था का विषय भी बना है.
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के लादिगवां गांव स्थित एक शिव मंदिर में सावन के अंतिम सोमवार को हुआ 'लाल मिर्ची हवन' इन दिनों चर्चा में है. मंदिर परिसर में करीब तीन क्विंटल लाल मिर्च सामग्री का इस्तेमाल हवन में किया गया.
हवन के दौरान उठते तीखे धुएं और उसमें बैठे संत आलोकनंद के वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद लोगों के बीच तरह-तरह के सवाल उठने लगे हैं.
आखिर इतनी बड़ी मात्रा में लाल मिर्च को हवन सामग्री के रूप में इस्तेमाल करने के पीछे का क्या उद्देश्य था? क्या इसे वास्तव में मंगल दोष निवारण से जोड़कर किया गया था? क्या इस अनुष्ठान का कोई प्रामाणिक शास्त्रीय आधार है? और सबसे बड़ा सवाल, यदि इतनी बड़ी मात्रा में मिर्च जलाने से तीखा धुंआ पैदा हुआ, तो इसका आसपास मौज़ूद लोगों के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ा?
इन सवालों के ज़वाब तलाशने के लिए इस पूरे मामले को आस्था, ज्योतिष, विज्ञान, जनस्वास्थ्य और प्रशासनिक ज़िम्मेदारी, इन पांच अलग-अलग कसौटियों पर समझना ज़रूरी है.
जिले के बहुआ विकास खण्ड लादिगवां गांव के शिव मंदिर में हुए इस अनुष्ठान से जुड़े वीडियो में हवन कुंड दिखाई देता है. और उसमें लाल मिर्च डाले जाने का दृश्य नज़र आता है. वीडियो के सामने आने के बाद यह दावा तेजी से फैल रहा है कि हवन में लगभग 300 किलो लाल मिर्च का प्रयोग हुआ.
हालांकि, इतनी मात्रा की स्वतंत्र पुष्टि के लिए जब आयोजकों व प्रत्यक्षदर्शियों से बात की गई, तो आयोजको में से एक सुरेश गुप्ता ने बताया कि 3 क्विंटल लाल मिर्च से हवन हुआ है. इसमें नमक और सरसों का तेल भी मिलाया गया था.
ऐसा दावा है कि लाल मिर्च से हवन कराने से उनके पुत्र का मंगल दोष ठीक हुआ, उसकी शादी तय हो गई. इससे पहले उसकी शादी के लिए बहुत से लोग आए, पर शादी तय नहीं हो सकी. और वह बीमार रहता था, पर अब वो पूरी तरह से स्वस्थ है.
वहीं प्रत्यक्षदर्शी अरुण पटेल ने बताया कि 3 क्विंटल लाल मिर्च से हवन हुआ है. सन्त आलोकनन्द खुद बता रहे थे कि इससे गृह क्लेश और परेशानियां दूर होती हैं. यह उनकी ज्योतिष विद्या है. इससे उपस्थित लोगों और गांव के किसी को कोई परेशानी नहीं हुई. यह भोले नाथ का स्थान है. इससे पहले भी यहां यज्ञ, हवन, पूजापाठ होते रहे हैं, पर इतना बड़ा और लाल मिर्च से हवन पहली बार हुआ है.
'मंगल दोष' दूर करने का दावा; लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं?
इस यज्ञ अनुष्ठान को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसके कथित धार्मिक और ज्योतिषीय उद्देश्य को लेकर है. आयोजक पक्ष की ओर से इसे मंगल ग्रह से जुड़े दोष या प्रतिकूल प्रभावों को शांत करने वाला अनुष्ठान बताया जा रहा है.
वहीं, इसके बारे में वेदपाठी महात्मा आलोक सिंह उर्फ आलोकनन्द उर्फ पायलट बाबा बताते हैं कि मंगल ग्रह का हवन करने का प्रमुख उद्देश्य जनकल्याण के लिये मंगल ग्रह की मज़बूती करना है. जिससे स्वयं डिसीज़न लेने की क्षमता आ सके.
आलोकनन्द ने बताया कि मंगल ग्रह श्री हनुमान जी का ग्रह है. और उनका आहार लाल मिर्च है. यदि लाल मिर्च से हवन कराया जाए और मंगल ग्रह को मज़बूत किया जाए, तो उस गांव व क्षेत्र का मगंल ही मंगल होगा, और अमंगल कार्य नही होंगे.
इसके लिए 6 फुट लम्बा 6 फुट चौड़ा व 14 फुट गहरा हवन कुंड खुदवाया गया. और 3 क्विंटल लाल मिर्च का हवन किया गया. इससे 100 से 150 लोग उपस्थित हुए, हालांकि किसी को कोई परेशानी दिक्कत नही हुई.
उन्होंने कहा कि इस हवन ने हमारे सनातन की शक्ति का अहसास कराया कि प्रेम से हमारे देवता मिर्च भी खाते हैं. एक बात और मंगल ग्रह के मज़बूत होने से लोगों को पेट की समस्याएं, गैस, अल्सर, एसिडिटी और ब्लड प्योरीफिकेशन की समस्याएं दूर होती हैं.
हवन से उपस्थित लोगों नहीं हुई समस्या
इस हवन से उपस्थित लोगों में से किसी को तिल मात्र की समस्या नही हुई. लोग कहते हैं कि पवनपुत्र हनुमान ने पूरा धुंआ ग्रहण कर लिया था. इससे पहले भी ऐसे छोटे-छोटे हवन कराते रहे हैं, पर इतना बड़ा ये पहला सार्वजनिक हवन है. लाल मिर्च का हवन न केवल नकारात्मक ऊर्जा को हराने में मदद करता है, बल्कि जीवन में विजय, समृद्धि और मानसिक शांति भी लाता है.
वहीं, लाल मिर्च के हवन के बारे में ज्योतिष राजू शास्त्री का कहना है कि लाल मिर्च का हवन (मिर्ची हवन) मुख्य रूप से माँ बगलामुखी और तांत्रिक अनुष्ठानों से जुड़ी एक विशेष और शक्तिशाली क्रिया है. ज्योतिष और तंत्र परंपराओं में विभिन्न सामग्रियों का अलग-अलग प्रतीकात्मक और अनुष्ठानिक प्रयोग बताया जाता है.
कुछ तांत्रिक परंपराओं में तीखी वस्तुओं के प्रयोग के संदर्भ मिलते हैं, लेकिन किसी विशेष अनुष्ठान को सीधे वैदिक परंपरा का हिस्सा नहीं मानते हैं. वेदों में लाल मिर्च या लाल मिर्च से जुड़े हवन (मिर्ची हवन) का कोई प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं मिलता है.
लोग इसे आध्यात्मिक शक्ति और धार्मिक आस्था से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि दूसरे लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतनी मात्रा में मिर्च जलाने से निकलने वाले धुएं का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है.
इस सम्बंध में जब जिला अस्पताल के चिकित्सक के के पांडेय से पूछा गया कि लाल मिर्च के धुंए से मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उन्होंने बताया कि लाल मिर्च के धुंए में मौज़ूद कैप्साइसिन आँखों, नाक और गले में तेज जलन पैदा करता है. इससे आँखों से पानी आना, लालिमा, छींक और तेज खांसी के साथ गले में खराश और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है. अस्थमा या सांस की पुरानी बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए इसका धुंआ विशेष रूप से ज़ोखिम पूर्ण हो सकता है.
आस्था अपनी जगह, लेकिन सवाल पूछना भी ज़रूरी होता है. जब इस मिर्ची हवन के उद्देश्य को लेकर क्षेत्रीय थाना ललौली प्रभारी प्रमोद राव का कहना है कि उन्हें ऐसे किसी आयोजन की जानकारी नहीं है, और न ही किसी ने अभी तक कोई शिकायत की है.
कौन हैं आलोकनन्द, जिन्होंने 3 क्विंटल लाल मिर्च से किया हवन
आलोक सिंह के पिता यूपी के इटावा स्थित के. के. डिग्री कालेज में राजनीति के प्रोफेसर थे. इसलिए इन्होंने शुरुआती शिक्षा इटावा में ही ली, फिर बीएससी वहीं के. के. डिग्री कालेज से करने के बाद एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बंगलुरु से बीटेक किया. फिर पटना से एयरक्रॉफ्ट मेंटिनेंस का कोर्स किया.
इसके बाद मुंबई के जुहू में रतन टाटा की हेलीकॉप्टर कम्पनी ज्वॉइन की. वहीं हेलीकॉप्टर उड़ाना सीखा और फ्लाइट इंजीनियर रहे. फिर प्रभु कृपा से नौकरी छोड़ दी और सन्त बन गए. जन कल्याण के लिए वेद, गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर विशेष अनुष्ठान करते हैं और कुंडली बनाते हैं.