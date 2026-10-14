संभल में सत्यव्रत पुलिस चौकी पर हवन-पूजन; DM-SP समेत पुलिसकर्मियों ने की पूजा, सुख-शांति की कामना की
पुलिस अधीक्षक विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि नवरात्रि के पावन अवसर पर पुलिस परिवार की ओर से हवन-पूजन किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 7:56 PM IST
संभल : देशभर में चर्चित सत्यव्रत पुलिस चौकी पर माता रानी के जयकारों के बीच हवन-पूजन का आयोजन किया गया. शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन डीएम और एसपी समेत अन्य अधिकारियों ने हवन में आहुति देकर जनपद की सुख-शांति की कामना की.
जिला मुख्यालय बहजोई से करीब 27 किलोमीटर दूर संभल कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कोट पूर्वी में स्थित सत्यव्रत पुलिस चौकी पर बुधवार को हवन-पूजन का आयोजन किया गया. शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन सत्यव्रत पुलिस चौकी पर मंत्रोच्चार के साथ मां भगवती के जयकारे गूंजे. हवन-पूजन के दौरान जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल और पुलिस अधीक्षक विकास चंद्र त्रिपाठी समेत कई अधिकारियों ने पूजा की.
जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने बताया कि शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर जनपद में जगह-जगह मां दुर्गा की आराधना, भजन-कीर्तन, पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं. इसी क्रम में पिछले वर्ष स्थापित सत्यव्रत पुलिस चौकी पर हवन-पूजन का आयोजन करने का निर्णय लिया गया. कार्यक्रम के दौरान विधि-विधान से हवन किया गया और आहुतियां देकर संभल जनपद की सुख-शांति, समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की गई.
पुलिस अधीक्षक विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि सत्यव्रत पुलिस चौकी पर नवरात्रि के पावन अवसर पर पुलिस परिवार की ओर से हवन-पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस आयोजन का उद्देश्य धार्मिक परंपराओं के अनुरूप विधि-विधान से पूजा-अर्चना करना और जनपद में सुख-शांति तथा सौहार्द बनाए रखने की कामना करना था.
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