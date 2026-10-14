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संभल में सत्यव्रत पुलिस चौकी पर हवन-पूजन; DM-SP समेत पुलिसकर्मियों ने की पूजा, सुख-शांति की कामना की

संभल में सत्यव्रत पुलिस चौकी पर हवन-पूजन ( Photo credit: ETV Bharat )

संभल : देशभर में चर्चित सत्यव्रत पुलिस चौकी पर माता रानी के जयकारों के बीच हवन-पूजन का आयोजन किया गया. शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन डीएम और एसपी समेत अन्य अधिकारियों ने हवन में आहुति देकर जनपद की सुख-शांति की कामना की.





जिला मुख्यालय बहजोई से करीब 27 किलोमीटर दूर संभल कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कोट पूर्वी में स्थित सत्यव्रत पुलिस चौकी पर बुधवार को हवन-पूजन का आयोजन किया गया. शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन सत्यव्रत पुलिस चौकी पर मंत्रोच्चार के साथ मां भगवती के जयकारे गूंजे. हवन-पूजन के दौरान जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल और पुलिस अधीक्षक विकास चंद्र त्रिपाठी समेत कई अधिकारियों ने पूजा की.







