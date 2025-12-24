ETV Bharat / state

हकृवि ने प्रगतिशील किसानों को किया सम्मानित, किसान रत्न बने आशीष मेहता, कुलपति बोले- "उन्नत तकनीक और नवाचार से सुरक्षित होगा कृषि भविष्य"

किसान रत्न बने आशीष मेहता ( ETV Bharat )

हिसार: हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (हकृवि) में किसान दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया. इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बी.आर. काम्बोज बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे. समारोह में हरियाणा के विभिन्न जिलों से आए पचास से अधिक प्रगतिशील किसानों को कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे. जलवायु परिवर्तन पर बोले कुलपति: इस दौरान कुलपति प्रो. बी.आर. काम्बोज ने अपने संबोधन में कहा कि, "जलवायु परिवर्तन आने वाले समय में कृषि के लिए बड़ी चुनौती बनने वाला है. अधिक तापमान, बाढ़, सूखा, चक्रवात और ग्लेशियरों के पिघलने जैसी समस्याएं खाद्यान्न उत्पादन को प्रभावित करेंगी. इन चुनौतियों से निपटने के लिए हकृवि लगातार उन्नत, टिकाऊ और जल-संरक्षण आधारित कृषि तकनीकों का विकास कर रहा है. विश्वविद्यालय कम पानी में उगने वाली, उच्च ताप सहनशील और अधिक उत्पादन देने वाली फसल किस्मों पर विशेष कार्य कर रहा है." हकृवि ने प्रगतिशील किसानों को किया सम्मानित (ETV Bharat) साल 1966 से अब तक आठ गुना बढ़ा खाद्यान्न उत्पादन: प्रो. काम्बोज ने आगे कहा कि, "देश की रक्षा हो या खाद्य सुरक्षा, हरियाणा प्रदेश हमेशा अग्रणी रहा है. वर्ष 1966-67 में राज्य गठन के समय हरियाणा का खाद्यान्न उत्पादन मात्र 25.92 लाख टन था, जो आज बढ़कर लगभग आठ गुना हो चुका है. गेहूं का उत्पादन छह गुना, चावल आठ गुना, कपास तीन गुना और तिलहनी फसलों का उत्पादन पांच गुना तक बढ़ा है. यह उपलब्धि किसानों की मेहनत, हरियाणा सरकार की किसान हितैषी नीतियों और हकृवि द्वारा विकसित कृषि तकनीकों के कारण संभव हुई है." कम पानी, अधिक पैदावार पर हकृवि का फोकस: कुलपति ने कहा कि, "विश्वविद्यालय ने बाजरा की बायो-फोर्टिफाइड किस्में विकसित की हैं, जिनमें आयरन और जिंक की भरपूर मात्रा है. कम पानी में उगाई जाने वाली किस्मों को अपनाकर लाखों लीटर पानी की बचत की जा सकती है. जल संरक्षण के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट अनुसंधान और किसानों द्वारा तकनीकों को अपनाने के कारण हकृवि को हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय जल संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया."