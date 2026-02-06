ETV Bharat / state

एचएयू हिसार में छात्रा से छेड़छाड़ का मामला, दो असिस्टेंट प्रोफेसर निलंबित, कुलपति ने दिया निष्पक्ष जांच का आश्वासन

हिसार: हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (एचएयू) में पीएचडी की एक छात्रा ने प्रोफेसर पर छेड़छाड़ और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है. आरोप सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है. छात्रा की शिकायत के आधार पर बायो-टेक्नोलॉजी विभाग के दो असिस्टेंट प्रोफेसरों को निलंबित कर दिया गया है. यह मामला सामने आने के बाद पूरे विश्वविद्यालय में हड़कंप मच गया है.

दो असिस्टेंट प्रोफेसर निलंबित, जांच कमेटी गठित: विश्वविद्यालय प्रशासन ने निष्पक्ष जांच के लिए दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. इसके साथ ही कुलपति बी.आर कंबोज ने कहा गया है कि, "जांच प्रक्रिया किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो, इसलिए दोनों शिक्षकों को निलंबित किया गया है. साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए एक स्वतंत्र जांच कमेटी का गठन किया गया है."

आपत्तिजनक मैसेज भेजने का आरोप: छात्रा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि, "उसे लंबे समय से प्रोफेसर द्वारा परेशान किया जा रहा था. वाट्सएप के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजे गए." छात्रा का कहना है कि, "उसे प्रलोभन देने का प्रयास भी किया गया और लगातार मानसिक दबाव बनाया गया." वहीं, प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि, "जांच कमेटी इस पहलू की भी गंभीरता से जांच करेगी."

पहले भी की थी शिकायत: छात्रा ने बताया कि, "उसने पहले बायोलॉजी विभाग के डीएम प्रोफेसर को भी शिकायत दी थी, लेकिन उस स्तर पर कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाया. इसके बाद छात्रा ने कुलपति से मुलाकात कर अपनी आपबीती साझा की."