एचएयू हिसार में छात्रा से छेड़छाड़ का मामला, दो असिस्टेंट प्रोफेसर निलंबित, कुलपति ने दिया निष्पक्ष जांच का आश्वासन

एचएयू हिसार में पीएचडी छात्रा के आरोपों के बाद दो असिस्टेंट प्रोफेसर निलंबित कर दिया गया है.

एचएयू हिसार में छात्रा से छेड़छाड़ का मामला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 6, 2026 at 10:23 AM IST

Updated : February 6, 2026 at 10:52 AM IST

हिसार: हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (एचएयू) में पीएचडी की एक छात्रा ने प्रोफेसर पर छेड़छाड़ और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है. आरोप सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है. छात्रा की शिकायत के आधार पर बायो-टेक्नोलॉजी विभाग के दो असिस्टेंट प्रोफेसरों को निलंबित कर दिया गया है. यह मामला सामने आने के बाद पूरे विश्वविद्यालय में हड़कंप मच गया है.

दो असिस्टेंट प्रोफेसर निलंबित, जांच कमेटी गठित: विश्वविद्यालय प्रशासन ने निष्पक्ष जांच के लिए दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. इसके साथ ही कुलपति बी.आर कंबोज ने कहा गया है कि, "जांच प्रक्रिया किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो, इसलिए दोनों शिक्षकों को निलंबित किया गया है. साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए एक स्वतंत्र जांच कमेटी का गठन किया गया है."

आपत्तिजनक मैसेज भेजने का आरोप: छात्रा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि, "उसे लंबे समय से प्रोफेसर द्वारा परेशान किया जा रहा था. वाट्सएप के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजे गए." छात्रा का कहना है कि, "उसे प्रलोभन देने का प्रयास भी किया गया और लगातार मानसिक दबाव बनाया गया." वहीं, प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि, "जांच कमेटी इस पहलू की भी गंभीरता से जांच करेगी."

पहले भी की थी शिकायत: छात्रा ने बताया कि, "उसने पहले बायोलॉजी विभाग के डीएम प्रोफेसर को भी शिकायत दी थी, लेकिन उस स्तर पर कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाया. इसके बाद छात्रा ने कुलपति से मुलाकात कर अपनी आपबीती साझा की."

सीसीटीवी फुटेज और सभी साक्ष्यों की जांच: विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि, "जांच कमेटी सभी पहलुओं की जांच करेगी." कुलपति बी.आर कंबोज के अनुसार, "सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच की जा रही है, ताकि सच्चाई सामने आ सके."

कुलपति का निष्पक्ष जांच का भरोसा: कुलपति बी.आर कंबोज ने कहा कि, “छात्रा की शिकायत मिली है. विश्वविद्यालय छात्राओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है. जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी. दोनों असिस्टेंट प्रोफेसरों को निलंबित कर दिया गया है. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."

संपादक की पसंद

