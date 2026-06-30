हाथरस में शराब ठेके पर महिलाओं का धावा, पैरो से कुचल डाले पौव्वे, शराबियों में दहशत
हसायन कोतवाली क्षेत्र के बस्तोई बंबा स्थित देसी शराब ठेके को किया तहस-नहस.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 30, 2026 at 11:37 AM IST
हाथरस: हसायन कोतवाली क्षेत्र के बस्तोई बंबा स्थित देसी शराब के ठेके पर सोमवार को महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा. बड़ी संख्या में महिलाएं अपने बच्चों के साथ ठेके पर पहुंचीं और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने दुकान में रखी शराब की पेटियां बाहर निकालकर सड़क पर फेंक दीं और पौव्वे पैरों से कुचलकर नष्ट कर दिए. वहीं महिलाओं का गुस्सा देखकर शराबी खिसक गए. वहीं, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रित किया.
प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना था कि वे लंबे समय से गांव से शराब का ठेका हटाने की मांग कर रही हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही. उनका आरोप है कि शराब की वजह से गांव के कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं. पुरुष नशे में घर पहुंचकर महिलाओं के साथ गाली-गलौज, मारपीट और अभद्र व्यवहार करते हैं. कई बार घरेलू हिंसा की गंभीर घटनाएं भी सामने आती हैं. उनका कहना था कि गांव में शराब की बिक्री बंद होने से ही परिवारों का माहौल सुधर सकता है.
गांव की महिला मिथलेश ने बताया कि शराब के कारण कई लोगों की जान जा चुकी है और नशे की वजह से महिलाओं का घर में रहना तक मुश्किल हो गया है। उन्होंने प्रशासन से ठेका तत्काल हटाने की मांग की।
आबकारी अधिकारी कृष्ण मोहन ने बताया कि बस्तोई बंबा स्थित देशी शराब की दुकान पर कुछ महिलाओं की भीड़ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ की. इस दौरान करीब 50 पेटी देशी शराब दुकान से बाहर निकालकर नष्ट कर दी गई. दुकान में रखी नकदी भी गायब हो गई और अन्य सामान को भी नुकसान पहुंचा. घटना में करीब 2.62 लाख रुपये का नुकसान हुआ है. मामले में 19 नामजद लोगों समेत अन्य के खिलाफ थाना हसायन में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
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