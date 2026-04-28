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प्रेमी के साथ रहने की जिद पर 100 फुट ऊंचे टावर पर चढ़ी विवाहिता, 3 घंटे चला हाईवोल्टेज ड्रामा

सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और महिला को नीचे उतारने के प्रयास शुरू किए.

हाथरस: हाथरस जिले में एक शादीशुदा महिला अपने प्रेमी से शादी करने की जिद को लेकर करीब 100 फुट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई. सासनी कोतवाली क्षेत्र के लुटसान रोड पर हुए इस वाकये ने इलाके में हड़कंप मचा दिया. महिला ने टावर के ऊपर करीब 3 घंटे तक हाईवोल्टेज ड्रामा किया, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई.

शादी से नाखुश थी पूजा: कस्बा सासनी निवासी राजेंद्र की 30 वर्षीय बेटी पूजा की शादी 2 साल पहले हाथरस जंक्शन के यशपाल से हुई थी. बताया जा रहा है कि पूजा अपनी इस शादी से खुश नहीं थी और ससुराल में उसका मन नहीं लग रहा था. मंगलवार दोपहर वह अचानक अपनी ससुराल से निकली और सीधे लुटसान रोड स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गई. टावर पर चढ़ने की मुख्य वजह उसका एक स्थानीय युवक से प्रेम संबंध और उसी के साथ रहने की इच्छा बताई जा रही है.

प्रेमी के लिए महिला ने लगाई जान की बाजी. (Photo Credit: ETV Bharat)

100 फुट ऊंचे टावर पर चढ़ी विवाहिता:घटना की जानकारी मिलते ही सासनी कोतवाली प्रभारी विपिन चौधरी, एसडीएम नीरज शर्मा और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई. 40 डिग्री सेल्सियस के भीषण तापमान में महिला को समझाने-बुझाने का दौर काफी देर तक चलता रहा. अधिकारी उसे बार-बार नीचे आने की अपील करते रहे, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही. शाम को कड़ी मशक्कत और आश्वासन के बाद वह धीरे-धीरे टावर से नीचे उतरी, तब जाकर प्रशासन ने राहत की सांस ली.

सासनी में मोबाइल टावर बना 'शोले' का सीन. (Photo Credit: ETV Bharat)

3 घंटे की मशक्कत के बाद नीचे उतरी: एसडीएम नीरज शर्मा ने कहा कि टावर पर चढ़ी महिला को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया है और उसकी काउंसलिंग की जा रही है. कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विपिन चौधरी के अनुसार, महिला सासनी के ही रहने वाले एक लड़के को पसंद करती है और उसके साथ जीवन बिताना चाहती है. टावर पर चढ़ने जैसा आत्मघाती कदम उसने अपनी बात मनवाने के दबाव में उठाया था. फिलहाल पुलिस महिला के परिजनों और ससुराल पक्ष से बातचीत कर मामले को सुलझाने का प्रयास कर रही है.

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