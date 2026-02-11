हाथरस में सैन्यकर्मी की हत्या मामले में थाना इंचार्ज सहित 3 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर
आगरा में सेना के वर्कशॉप 5O9 में चालक पद पर तैनात अखिलेश चौधरी (28) की रंजिश के चलते घेराबंदी कर हत्या कर दी गई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 11, 2026 at 11:19 AM IST
हाथरस : आगरा में सेना के वर्कशॉप में तैनात जवान अखिलेश चौधरी (28) की हत्या मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आई है. प्राथमिक जांच के बाद एसपी चिरंजीव नाथ एक्शन लेते हुए सादाबाद थाना इंचार्ज योगेश कुमार, बीट इंचार्ज विजय कुमार तथा कांस्टेबल हर्षपाल को लाइन हाजिर कर दिया है. साथ ही एसपी ने फरार आठ अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुरस्कार की घोषणा की है.
बता दें, बीती 5 फरवरी को हाथरस के सादाबाद कोतवाली के गांव समदपुर के रहने वाले अखिलेश चौधरी पुत्र देवेंद्र चौधरी की एनएच-93 पर कोल्ड स्टोरेज के पास कुछ मोटरसाकिल सवारों ने अंधाधुंध फायरिंग करके हत्या कर दी थी. अखिलेश आगरा में सेना के वर्कशॉप 5O9 में तैनात थे. वह कोर्ट की तारीख के सिलसिले में कार से हाथरस जा रहे थे. इस मामले में रंजिश की बात सामने आई थी.
एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि अखिलेश की बहन डौली कुमारी की तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया गया. डौली कुमारी के अनुसार भाई की हत्या गांव के ही रहने वाले लोगों ने की थी. पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया था. इस प्रकरण में लापरवाही बरतने पर सादाबाद थाना इंचार्ज सहित तीन पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है. साथ ही अन्य आठ अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपये का पुरस्करा घोषित किया गया है.