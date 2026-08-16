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हाथरस में रफ्तार का कहर; एटा हाईवे पर कार पलटी 3 लोगों की मौत, 4 की हालत गंभीर

हाथरस; एटा हाईवे पर कार पलटी 3 लोगों की मौत. ( Photo Credit : ETV Bharat )