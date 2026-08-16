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हाथरस में रफ्तार का कहर; एटा हाईवे पर कार पलटी 3 लोगों की मौत, 4 की हालत गंभीर

सिकंदराराऊ कोतवाली क्षेत्र में एटा हाईवे पर गांव उमरावपुर के पास नोएडा से उन्नाव जा रही कार अनियंत्रित होकर के पलट गई थी.

हाथरस; एटा हाईवे पर कार पलटी 3 लोगों की मौत.
हाथरस; एटा हाईवे पर कार पलटी 3 लोगों की मौत. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 16, 2026 at 2:20 PM IST

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हाथरस : सिकंदराराऊ कोतवाली क्षेत्र में एटा हाईवे पर गांव उमरावपुर के पास नोएडा से उन्नाव जा रही कार अनियंत्रित होकर के पलट गई. कार पलटने से कार में सवार तीन लोगों की मौत हो गई. इसके अलावा एक बच्चा सहित चार अन्य लोग गंभीर घायल हो गए. पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है.

हाथरस; एटा हाईवे पर कार पलटी 3 लोगों की मौत. (Video Credit : ETV Bharat)



बताया गया कि नोएडा से एक कार में सवार होकर छह बालिग और एक बच्चा उन्नाव किसी गमी में शरीक होने के लिए निकले थे. कार रामजी (26) पुत्र संजय पाल उर्फ पप्पू निवासी गांव कलोली थाना कछवाना जिला हरदोई चला रहे थे. कार में अवधेश (62) पुत्र रामस्नेही अलापुर कोट थाना मल्लना जिला हरदोई, जगतपाल (50) पुत्र पुत्तीलाल, राजीव कुमार (33) मीरापुर थाना बांगरमऊ, राजीव की पत्नी गोल्डी (30) उनका बेटा नक्श ढाई साल एक अन्य माया (35) पत्नी नेकपाल निवासी उन्नाव सवार थीं.

पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे परिजन.
पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे परिजन. (Photo Credit : ETV Bharat)

सिकंदराराऊ कोतवाली क्षेत्र में एटा हाईवे पर उमरावपुर गांव के पास कार अनियंत्रित होकर पलट गई. कार पलटने से रामजी, अवधेश और जगतपाल की मौके पर मौत हो गई. बाकी सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. जानकारी मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आनन फानन घायलों को सिकंदराराऊ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.

कार सवारों के परिचित राजकिशोर हाल निवासी नोएडा ने बताया कि मौजूदा समय में सभी नोएडा में रह रहे थे और कार से उन्नाव गमी में शामिल होने के लिए जा रहे थे. सीओ अमित पाठक ने बताया कि एटा हाईवे पर कार के पलट जाने से तीन लोगों की मौत हुई है. चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है. फिलहाल सभी खतरे से बाहर हैं. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

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