यूपी में SIR ड्यूटी में लगे एक और BLO की मौत; चाय पीते समय आया चक्कर, फर्श पर गिरे, फिर उठ नहीं पाए, अब तक 8 की गई जान

हाथरस : चाय पीते समय बीएलओ अचानक बेहोश होकर गिर पड़े. इसके बाद उठ नहीं पाए. परिवार के लोग उन्हें लेकर अस्पताल जा रहे थे, इस बीच उनकी मौत हो गई. घटना सिकंदराराऊ इलाके के ब्राह्मणपुरी की है. परिजनों के अनुसार बीएलओ काम के प्रेशर से तनाव में थे. डीएम समेत कई अफसरों ने घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी. वहीं उत्तर प्रदेश में अब तक 8 बीएलओ की मौत हो चुकी है.

ब्राह्मणपुरी के रहने वाले कमलकांत शर्मा (40) पुत्र देवेंद्र कुमार शर्मा सिकंदराराऊ के गांव नावली लालपुर संविलियन विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थे. वह इन दिनों बीएलओ का काम भी कर रहे थे. वह SIR ड्यूटी कर रहे थे.

डीएम ने घटना के बारे में दी जानकारी. (Video Credit; Information Department)

सुबह चाय पीने आए थे बीएलओ : परिजनों के अनुसार मंगलवार की सुबह 7.30 बजे के करीब वह चाय पी रहे थे. कमलकांत के बेटे विनायक ने बताया कि पिता घर की पहली मंजिल पर अपना काम करते थे. सुबह वह चाय पीने के लिए नीचे आए थे. मां इस समय नानी के घर गई है. दादी ने उनके लिए चाय बनाई थी. चाय पीते समय उन्हें अचानक चक्कर आ गया. इससे वह वहीं गिर पड़े.

अस्पताल ले जाते समय मौत : परिवार के लोग आनन-फानन में उन्हें लेकर इलाज के लिए अलीगढ़ ले जा रहे थे. इस दौरान उनकी मौत हो गई. वहीं घटना की सूचना पर जिलाधिकारी अतुल वत्स और एसपी समेत कई अफसर बीएलओ के घर पहुंच गए. परिजनों से मामले की जानकारी ली. उन्हें सांत्वना भी दी. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

पुलिस-प्रशासन की टीम पहुंची घर : मामले में जिलाधिकारी अतुल वत्स ने बताया कि बीएलओ की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है. तबीयत खराब होने से उनकी मौत हो गई. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत की असल वजह सामने आ जाएगी. सुबह 10.45 बजे हम लोगों को सूचना मिली थी. इसके बाद हमारी टीम मौके पर पहुंची. परिजनों से जानकारी मिली है कि आज सुबह ही कमलकांत को कुछ कमजोरी महसूस हुई थी.

एक-एक दिन की सैलरी से परिवार की मदद करेंगे अफसर : डीएम ने बताया कि किसी भी सरकारी कर्मचारी के साथ ऐसा होता है तो ऐसे समय में जिला प्रशासन एक परिवार की भूमिका में होता है. हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम लोग एक दिन सैलरी कटवा कर परिवार को देंगे. इस रकम को चारों बच्चों के नाम एफडी कराएंगे. डीएम ने बताया कि बीएलओ के 4 बच्चे हैं. इनमें से 3 बच्चे स्कूल जाते हैं. उनकी डिटेल ले ली गई है.

डीएम बोले- अच्छे कर्मचारी थे कमलकांत : डीएम ने बताया कि जब तक बच्चे पढ़ना चाहेंगे तब तक हम लोग अपने स्तर से फंड करेंगे. बीएलओ की पत्नी को हम लोग नौकरी दिलवाने का प्रयास करेंगे. उनकी पत्नी 12वीं पास हैं. कमलकांत अच्छे कर्मचारी थे, उनका काम भी बेहतर था. मैंने चेक कराया है, अंडर प्रेशर वगैरह की कोई बात नहीं है.