ETV Bharat / state

हाथरस में हादसा: प्राथमिक विद्यालय की जर्जर दीवार गिरने से मलबे में दबे मिस्त्री-मजदूर, दोनों की मौत

इस हादसे के बाद गांव में चीख-पुकार मच गई और भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया.

हाथरस: हाथरस के सादाबाद कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव नीति निवास में बुधवार की शाम हादसा हो गया. यहां अचानक एक जर्जर दीवार के भरभराकर गिर जाने से वहां नाली निर्माण का काम कर रहे एक राजमिस्त्री और मजदूर की मलबे में दबकर मौत हो गई.

स्कूल की दीवार अचानक गिरी: सीओ जेएन अस्थाना ने बताया कि बुधवार की देर शाम करीब 6:30 बजे गांव नीति निवास में प्राथमिक विद्यालय के पास ग्राम पंचायत निधि से नाली निर्माण का काम चल रहा था. इसी दौरान स्कूल की एक जर्जर दीवार वहां काम कर रहे मिस्त्री और मजदूरों के ऊपर अचानक ढह गई. दीवार गिरते ही वहां काम कर रहे लोग मलबे के नीचे पूरी तरह से दब गए. मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने के लिए ग्रामीणों ने तुरंत अपने स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.

आगरा में इलाज के दौरान दम तोड़ा: मलबे को हटाकर ग्रामीणों ने उसमें दबे तीनों लोगों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक राजमिस्त्री डालचंद (45 वर्ष) की मौके पर ही मौत हो चुकी थी. हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए मजदूर मोहित (25 वर्ष) को बेहतर इलाज के लिए तुरंत आगरा ले जाया गया. हालांकि, अस्पताल में इलाज के दौरान घावों के ताव न सहते हुए मोहित ने भी दम तोड़ दिया. वहीं हादसे में घायल हुए तीसरे व्यक्ति सोनपाल (55 वर्ष) का इलाज बिसावर के एक स्थानीय अस्पताल में चल रहा है.

पुलिस ने शुरू की कानूनी कार्रवाई: हादसे की भयावहता को देखते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे और राहत व्यवस्थाओं का जायजा लिया. सादाबाद के क्षेत्राधिकारी जेएन अस्थाना ने पुष्टि की कि गांव नीति निवास में निर्माण कार्य के दौरान दीवार गिरने से दो लोगों की दुखद मृत्यु हुई है. पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों का पंचनामा भरकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है. इसके साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा मामले में आगे की आवश्यक वैधानिक कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें- शाहजहांपुर: स्वामी चिन्मयानंद ने दान की 550 करोड़ की संपत्ति, योगी सरकार की यूनिवर्सिटी के नाम की रजिस्ट्री