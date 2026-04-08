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हाथरस में बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी मां; हार्ट अटैक से दोनों की मौत, एक साथ उठी अर्थी

हाथरस के सादाबाद में प्रॉपर्टी डीलर राजकुमार की हार्ट अटैक से मौत के बाद उनकी मां राजमती देवी ने भी सदमे में दम तोड़ दिया.

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हाथरस में मां-बेटे की मौत ने सबको झकझोरा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 9:41 PM IST

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हाथरस: कोतवाली सादाबाद क्षेत्र के गांव शेरपुर में हार्ट अटैक से एक प्रॉपर्टी डीलर और उनकी मां की मौत का मामला सामने आया है. राजकुमार पुत्र नत्थीलाल गांव में ही रहते थे और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे. मंगलवार की शाम अचानक उनके सीने में तेज दर्द हुआ, जिसके बाद परिजन उन्हें तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे.

हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.

मां नहीं सहा गया जवान बेटे का गम. (Video Credit: ETV Bharat)

बेटे का शव देख मां को लगा सदमा: रात करीब 8 बजे जब परिजन राजकुमार का शव लेकर घर पहुंचे, तो उनकी मां राजमती देवी का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. अपने जवान बेटे का बेजान शरीर देख मां का दिल दहल गया और वह फूट-फूट कर रोने लगीं. सांत्वना देने के दौरान ही अचानक राजमती देवी की भी तबीयत बिगड़ने लगी और उनके सीने में भी असहनीय दर्द उठा. परिजन उन्हें भी तत्काल अस्पताल लेकर भागे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने भी प्राण त्याग दिए.

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प्रॉपर्टी डीलर की हार्ट अटैक से मौत, सदमे में मां को भी आया दौरा (Photo Credit: ETV Bharat)

दो घंटे के भीतर मां-बेटे का अंत: परिवार के लोग जब मां का शव लेकर घर पहुंचे, तो वहां का मंजर देखकर हर किसी की रूह कांप गई. घर में मां और बेटे के शवों को अगल-बगल रखा गया, जिसे देखकर ग्रामीणों की आंखें नम हो गईं. राजकुमार के पीछे उनके दो बेटे यश कुमार और शिवम कुमार रह गए हैं, जो क्रमशः 12वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं. रिश्तेदारों के मुताबिक, मां और बेटे की मौत महज दो घंटे के अंतराल में 'साइलेंट अटैक' की वजह से हुई है.

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घर में अगल-बगल रखे थे मां-बेटे के शव, एक साथ उठी दोनों की अर्थी. (Photo Credit: ETV Bharat)

एक साथ निकली दो अर्थियां: बुधवार को जब घर से मां और बेटे की अर्थी एक साथ निकली, तो पूरे गांव में मातम छा गया. श्मशान घाट पर दोनों का अंतिम संस्कार एक साथ किया गया, जिसे देख हर किसी का दिल पसीज गया. सादाबाद क्षेत्र में लोग राजकुमार और उनकी मां को श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

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