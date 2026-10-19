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हाथरस की रामलीला; मंडली में नहीं होते मोहल्ले के "राम", पेशेवर कलाकारों के सहारे पीढ़ियों की विरासत

हाथरस की ऐतिहासिक रामलीला से जुड़े बुजुर्गों, जानकारों को बदले स्वरूप की रामलीला से खास सरोकार नहीं रहा.

हाथरस में रामलीला.
हाथरस में रामलीला. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 19, 2026 at 2:54 PM IST

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हाथरस : बीते ढाई से तीन दशक में हाथरस की रामलीला में बड़ा बदलाव आया है. बुजुर्ग बताते हैं कि पहले रामलीला के स्वरूप (पात्र) इसी शहर और मोहल्लों के होते थे. राम-लक्ष्मण और सीता का अभिनय करने वालों के लिए कड़े नियम थे. प्रमुख पात्रों का ब्राह्मण होना जरूरी था. रामलीला के प्रमुख पात्र 25 दिन तक घर नहीं जाते थे. उन्हें मंदिरों में रहना पड़ता था. विवाहित व्यक्ति मुख्य पात्रों के लिए पात्र नहीं माने जाते थे. एक व्यक्ति ही पूरी रामलीला में एक ही भूमिका निभाता था, लेकिन अब समय बदला चुका है. रामलीला मंचन में पेशेवर कलाकारों और मंचन मंडलियों की एंट्री हो चुकी है.

हाथरस की ऐतिहासिक रामलीला पर ईटीवी भारत की खास खबर. (Video Credit : ETV Bharat)

पात्रों का चयन : हाथरस की रामलीला में 1973 में जानकी का स्वरूप निभाने वाले अशोक शर्मा लगातार 11 साल तक राम का स्वरूप भी बने थे. अशोक शर्मा बताते हैं कि सार्वजनिक धार्मिक सभा रामलीला कमेटी ही पहले भी रामलीला कराती थी. आज भी वही कमेटी रामलीला का मंचन कराती है, लेकिन अब व्यवस्था बदल चुकी है. रामलीला मंचन में पेशेवर कलाकारों और मंचन मंडलियों की एंट्री हो चुकी है. ऐसे में वह श्रद्धाभाव रामलीला के प्रति नहीं रहा है. परंपरा के नाम पर बस मनोरंजन और औपचारिकता बची है.

पात्रों के लिए कड़े नियम : अशोक शर्मा ने बताया कि राम का पात्र निभाने वाले को भगवान राम जैसा ही सम्मान मिलता था और मोहल्ले के लोग उनके पैर छूते थे. आज स्थिति बदली हुई है, मंचन मंडलियों के जरिये होता है. पात्र पेशेवर कलाकार होते हैं, मंचन के दिन भी घट गए हैं. पहले 25 दिन तक रामलीला होती थी जो अब 12 से 15 दिन में सिमट गई है. पहले रामलीला स्थल के अलावा अलग-अलग स्थानों पर भी मंचन होता था. नगर के किसी बाजार में अकाशवाणी होती थी तो राजगद्दी किसी अन्य स्थान पर हुआ करती थी, लेकिन अब सब एक ही मंच पर हो जाता है.

हाथरस की रामलीला का पुरातन स्वरूप.
हाथरस की रामलीला का पुरातन स्वरूप. (Photo Credit : ETV Bharat)

रोजाना रिहर्सल : चयनित पात्रों को रोजाना चौपाई सुननी होती थी. रामलीला से पहले रोजाना रिहर्सल होता था. पत्थर वाले बाजार में आकाशवाणी का मंचन होता था. दूसरे दिन हनुमान जी के मंदिर में पांचों पात्रों (राम, लक्ष्मण, सीता, भारत और शत्रुधन) को मंदिर में ही रहना होता था. केवल अविवाहित ब्राह्मण बच्चे ही पात्र बनते थे. पुराने पात्र निभाने वालों में ज्यादातर लोगों का निधन हो चुका है. मुखौटे में हनुमान जी और सुग्रीव जी का मुखौटा आज भी सुरक्षित है. बाकी ठाकुर जी के पुराने शृंगार आदि सामान सब नष्ट हो चुके हैं.

हाथरस रामलीला का रिहर्सल.
हाथरस रामलीला का रिहर्सल. (Photo Credit : ETV Bharat)
राम और लक्ष्मण का स्वरूप बने पंडित : शिवानंद शर्मा ने बताया कि हाथरस की रामलीला में वह अंतिम बार राम बने थे. उसके बाद मथुरा की मंडली द्वारा रामलीला का मंचन किया जाना लगा. तब और अब की रामलीला में जमीन आसमान का अंतर है. लोगों में पहले जैसी श्रद्धा नहीं रही है. अब जरूरी नहीं है कि सभी पात्र ब्राह्मण हों. पहले रामलीला में विद्वानों के द्वारा ब्राह्मणों के परिवार से पात्र योग्यता के आधार पर चुने जाते थे. पात्रों का अपने अभिनय के अनुसार संबंधित मंदिरों में रहना पड़ता था. अंत में राजगद्दी मंचने के बाद सभी पात्र गंगा स्नान के बाद अपने -अपने घर को जाते थे.
हाथरस रामलीला का मंचन. फाइल फोटो
हाथरस रामलीला का रिहर्सल. (Photo Credit : ETV Bharat)
सहयोग और श्रद्धाभाव में कमी : रामलीला कमेटी के अध्यक्ष भोला पहलवान ने बताया कि रामलीला में लोगों का भाव और समयाभाव की वजह से सहयोग काम हुआ है. अब मंडली से मंचन कराए जाने से भी श्रद्धाभाव में कमी आई है. 1994 में पहली बार वृंदावन की मंडली आई थी. लोगों ने मंडली की रामलीला की सराहना की तब से यह मंडली की रामलीला शुरू हो गई. अब हर साल रामलीला के लिए संयोजक चुनने की परंपरा है. इसके अलावा गल्ला व्यापारी, दाल मिल वाले, रुई व्यापारी, गल्ले के आढ़तिया आदि काफी सहयोग करते हैं.
हाथरस रामलीला में पहुंचे दर्शक. फाइल फोटो
हाथरस रामलीला में पहुंचे दर्शक. (Photo Credit : ETV Bharat)

प्रसंगों से मिलती थी सीख : विद्यासागर बताते हैं कि रामलीला का हर प्रसंग कोई ना कोई संदेश देता है. भाई का भाई के प्रति कैसा प्रेम, पिता का पुत्र के प्रति प्रेम, सेवक का मालिक के प्रति भाव सभी कुछ रामलीला में है. हालांकि समय के अनुसार भावनाओं में बहुत बड़ा अंतर आ गया है. ऐसा सब कुछ अब नहीं है. पेशेवर कलाकार अपना अभिनय करके चले जाते हैं. इसके बाद किसी का किसी से कोई सरोकार नहीं रह जाता है.

हाथरस रामलीला का मंचन. फाइल फोटो
हाथरस रामलीला मंचन देखने पहुंचे दर्शक. (Photo Credit : ETV Bharat)



भजन गायन परंपरा नहीं रही : खिचचोमल अखाड़े में खलीफा रहे स्वर्गीय राधाकिशन के बेटे हरीश वार्ष्णेय ने बताया कि उनके पिताजी भजन लिखते और गाते थे. उनके बाद भजन कोई नहीं लिखता नहीं है. उस समय की पद्धति अब बिल्कुल नहीं है. पहले 25 से 30 लोग रो रो कर वनवास गाते थे. जिनमें- वचन पिताजी हारे, सो मैय्या मेरे पिताजी वचन हारे, कब आओगे दीनानाथ अयोध्या तुम्हारी सुनी रह गई... आदि प्रमुख भजन होते थे.

हाथरस रामलीला के पात्र.
हाथरस रामलीला के पात्र. (Photo Credit : ETV Bharat)
संतों से आशीर्वाद की परंपरा : उस समय रामलीला के स्वरूपों को संतों का भी आशीर्वाद मिला करता था. लोग बताते हैं कि उस समय रामबारात के दिन दूल्हे के भेष में राम जी व अन्य स्वरूप ब्रज के प्रसिद्ध संत रहे पंडित गया प्रसाद जी के पास आशीर्वाद लेने गोवर्धन जाते थे. हांलांकि संत गया प्रसाद जी की भावना तो स्वरूप से आशीर्वाद देने की होती थी. बताया जाता है कि 45 किलो वजन के पंडित गया प्रसाद जी 75 से 80 किलो के स्वरूप को अपनी गोद में उठाकर अंदर तक ले जाया करते थे. वहां वह राम जी के दांत लगे झूठे भोजन को किया करते थे.

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