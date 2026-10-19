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हाथरस की रामलीला; मंडली में नहीं होते मोहल्ले के "राम", पेशेवर कलाकारों के सहारे पीढ़ियों की विरासत

हाथरस में रामलीला. ( Photo Credit : ETV Bharat )

हाथरस : बीते ढाई से तीन दशक में हाथरस की रामलीला में बड़ा बदलाव आया है. बुजुर्ग बताते हैं कि पहले रामलीला के स्वरूप (पात्र) इसी शहर और मोहल्लों के होते थे. राम-लक्ष्मण और सीता का अभिनय करने वालों के लिए कड़े नियम थे. प्रमुख पात्रों का ब्राह्मण होना जरूरी था. रामलीला के प्रमुख पात्र 25 दिन तक घर नहीं जाते थे. उन्हें मंदिरों में रहना पड़ता था. विवाहित व्यक्ति मुख्य पात्रों के लिए पात्र नहीं माने जाते थे. एक व्यक्ति ही पूरी रामलीला में एक ही भूमिका निभाता था, लेकिन अब समय बदला चुका है. रामलीला मंचन में पेशेवर कलाकारों और मंचन मंडलियों की एंट्री हो चुकी है.

हाथरस की ऐतिहासिक रामलीला पर ईटीवी भारत की खास खबर. (Video Credit : ETV Bharat) पात्रों का चयन : हाथरस की रामलीला में 1973 में जानकी का स्वरूप निभाने वाले अशोक शर्मा लगातार 11 साल तक राम का स्वरूप भी बने थे. अशोक शर्मा बताते हैं कि सार्वजनिक धार्मिक सभा रामलीला कमेटी ही पहले भी रामलीला कराती थी. आज भी वही कमेटी रामलीला का मंचन कराती है, लेकिन अब व्यवस्था बदल चुकी है. रामलीला मंचन में पेशेवर कलाकारों और मंचन मंडलियों की एंट्री हो चुकी है. ऐसे में वह श्रद्धाभाव रामलीला के प्रति नहीं रहा है. परंपरा के नाम पर बस मनोरंजन और औपचारिकता बची है.