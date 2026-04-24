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हाथरस पुलिस कस्टडी में मौत: चंदपा थाने के टॉयलेट में आरोपी ने किया सुसाइड, मुंशी और थाना प्रभारी सस्पेंड

इंस्टाग्राम से शुरू हुई थी प्रेम कहानी: चंदपा थाना क्षेत्र की एक नाबालिग किशोरी बीते 15 अप्रैल को लापता हो गई थी. परिजनों का आरोप था कि गाजियाबाद के लोनी निवासी चंद्रपाल (28 वर्ष) उसे अपने साथ ले गया है.

हाथरस: चंदपा थाना परिसर के शौचालय के अंदर एक युवक ने आत्महत्या कर ली. युवक पर 16 साल की किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप था. इस लापरवाही को देखते हुए एसपी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी और ड्यूटी पर तैनात मुंशी को निलंबित कर दिया है.

किशोरी के पिता ने 18 अप्रैल को चंदपा थाने में युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जांच में पता चला कि किशोरी और युवक की दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी, जो बाद में प्रेम संबंध में बदल गई.

थाने लाया गया था आरोपी: पुलिस टीम लगातार किशोरी की तलाश में जुटी हुई थी. उसको 23 अप्रैल को उसे लोनी से सकुशल बरामद कर लिया गया. पुलिस टीम आरोपी युवक को भी हिरासत में लेकर गाजियाबाद से चंदपा थाने आई थी. बरामद किशोरी को नियमानुसार वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया था. गुरुवार देर रात हिरासत में मौजूद युवक शौचालय जाने की बात कहकर गया था, जहां उसने सुसाइड कर लिया.

लापरवाही पर थाना प्रभारी और मुंशी निलंबित: मामले की जानकारी मिलते ही पुलिसकर्मी उसे जिला अस्पताल की इमरजेंसी लेकर दौड़े. वहां डॉक्टरों ने युवक को आरोपी चंद्रपाल को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि इस मामले में थाना प्रभारी श्याम सिंह और मुंशी लखन सिंह को निलंबित किया गया है. मामले की न्यायिक जांच और समुचित विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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