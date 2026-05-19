Train Accidents; मथुरा से कासगंज जा रही पैसेंजर ट्रेन ट्रैक्टर ट्राॅली से टकराई, कई मुसाफिर घायल
हाथरस में सोखना और मेंडू फाटक के बीच सोमवार शाम पैसेंजर ट्रेन (55334) से ट्रैक्टर ट्रॉली टकरा गई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 19, 2026 at 9:56 AM IST
हाथरस : सोखना और मेंडू फाटक के बीच सोमवार की शाम पैसेंजर ट्रेन से ट्रैक्टर ट्रॉली के टकराने के बावजूद बड़ा हादसा होने से बच गया. दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से भाग गया. हालांकि हादसे में ट्रेन सवार एक मुसाफिर के घायल होने की सूचना है. वहीं दुर्घटना की जानकारी मिलने पर आरपीएफ और रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारी हादसा के कारणों की जांच पड़ताल कर रहे हैं.
बताया गया, मथुरा से कासगंज जा रही पैसेंजर ट्रेन (55334) सोमवार शाम करीब सात बजे गांव सोखना क्रॉसिंग से आगे निकली थी. तभी रेलवे ट्रैक के किनारे फेंसिंग के सामान से लदा ट्रैक्टर ट्राॅली ट्रेन के आखरी डिब्बे के पायदान से टकरा गया. जिससे डिब्बे के गेट के पास खड़े यात्री पुष्पेन्द्र निवासी हसायन घायल हो गए. पुष्पेंद्र को मथुरा से हसायन जाना था. घायल पुष्पेंद्र को बागला जिला अस्पताल पहुंचाया गया हैं. कुछ और यात्रियों के भी घायल होने और उनके प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराए जाने की जानकारी मिल रही है. हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है.
हाथरस सिटी स्टेशन जीआरपी इंस्पेक्टर रणजीत यादव ने बताया कि मथुरा से कासगंज की ओर जा रही पैसेंजर ट्रेन से ट्रैक्टर ट्राली टकराई थी. जिससे ट्रेन के गेट के पास पायदान पर खड़े यात्री को चोट आई है. उसे बागला जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है. दुर्घटना की वजह से पैसेंजर ट्रेन मेंडू स्टेशन पर करीब 22 मिनट तक खड़ी रही. जिसके बाद उसे चेक करके आगे के लिए रवाना किया गया. ट्रैक्टर यहां तक क्यों और कैसे लाया गया, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है.
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