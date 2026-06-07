हाथरस: कासगंज की हजारा नहर में डूबे तीन सगे भाई; 20 घंटे के रेस्क्यू के बाद मिले शव, एक साथ हुआ अंतिम संस्कार
पीएसी और गोताखोरों ने 20 घंटे के बाद तीनों शवों को बरामद किया, जिसके बाद पैतृक गांव में एक साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 7, 2026 at 10:49 PM IST
हाथरस: उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस के सिकंदराराऊ कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव टीकरी कलां में उस समय गहरा मातम पसर गया, जब एक ही परिवार के तीन सगे भाइयों की कासगंज जिले की नदरई हजारा नहर में डूबने से असामयिक मौत हो गई. स्थानीय प्रशासन और गोताखोरों ने करीब 20 घंटे तक चलाए गए अभियान के बाद रविवार को तीनों भाइयों के शवों को बाहर निकाल लिया.
कासगंज जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम की विधिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद रविवार देर शाम तीनों शवों को पैतृक गांव टीकरी कलां लाया गया, जहां बेहद गमगीन माहौल में एक साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया. प्राप्त जानकारी के अनुसार, गांव टीकरी कलां निवासी स्वर्गीय डालचंद के तीन पुत्र जयप्रकाश (27), अजय (24) और हरेंद्र उर्फ छोटू (22) अपने ही गांव के एक अन्य साथी सुमित कुमार (24) पुत्र राम सिंह के साथ शनिवार को दो अलग-अलग बाइकों से कासगंज स्थित प्रसिद्ध हजारा नहर पर घूमने पहुंचे थे.
तेज बहाव में लापता हुए भाई: नहर किनारे अपनी मोटरसाइकिलें खड़ी करने के बाद चारों युवक भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए पानी में नहाने उतर गए. इसी दौरान नहाते समय अचानक पानी के बेहद तेज बहाव और गहराई का अंदाजा न मिलने के कारण तीनों सगे भाई देखते ही देखते नदी की मुख्य धारा में बहकर लापता हो गए. किनारे पर मौजूद उनके इकलौते साथी सुमित ने अपनी जान जोखिम में डालकर तीनों को बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण उसे सफलता नहीं मिल सकी. इसके बाद बदहवास सुमित ने तुरंत इस भीषण हादसे की सूचना स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों को दी. सूचना मिलते ही कासगंज और हाथरस जिला पुलिस, PAC, फ्लड यूनिट और पेशेवर गोताखोरों की संयुक्त टीमें भारी साजो-सामान के साथ तत्काल मौके पर पहुंचीं और युद्धस्तर पर तलाश अभियान शुरू किया.
20 घंटे के रेस्क्यू के बाद मिले शव: करीब 20 घंटे की कड़ी मशक्कत और लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद रविवार को स्थानीय रेलवे पुल के नीचे से पहले दो भाइयों के शव बरामद हुए. इसके लगभग दो घंटे बाद कड़ी खोजबीन के बाद तीसरे भाई का शव भी गोताखोरों ने नहर की गहराई से ढूंढ निकाला. इस हृदय विदारक घटना पर रो-रोकर बदहवास हुई मृतकों की बुजुर्ग मां कमलेश देवी ने बताया कि उनके बेटे पहले घर से पास के ही एक स्विमिंग पूल में नहाने जाने की बात कहकर निकले थे. मगर किसी कारणवश वे स्विमिंग पूल नहीं गए और बाद में अचानक रास्ता बदलकर कासगंज की हजारा नहर पहुंच गए, जहां नियति को कुछ और ही मंजूर था. उन्होंने रुंधे गले से बताया कि उन्हें इस पूरे रूह कंपा देने वाले हादसे की पहली जानकारी शनिवार दोपहर करीब एक बजे फोन के जरिए मिली थी.
परिवार पर पहले भी टूटा दुखों का पहाड़: इस परिवार पर पहले से ही दुखों का एक बड़ा पहाड़ टूटा हुआ है. करीब 20 वर्ष पहले ही परिवार के मुख्य मुखिया डालचंद का बीमारी के कारण असमय निधन हो गया था. इसके बाद लगभग दो वर्ष पहले उनके एक और बड़े बेटे विकास की भी एक भीषण सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई थी. स्वर्गीय डालचंद के कुल पांच बेटों में से अब केवल एक बेटा शैलेंद्र ही जीवित बचा है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कार्यरत है और वर्तमान में उसकी तैनाती मैनपुरी जिले में है. मृतकों की रोती-बिलखती भाभी सोनम ने मीडिया को बताया कि तीनों भाई शनिवार सुबह करीब 10 बजे बिल्कुल हंसते-खेलते हुए घर से बाहर निकले थे.
परिजनों ने जताई हादसे पर आशंका: हादसे से ठीक पहले दोपहर करीब 12 बजे सबसे छोटे भाई छोटू का फोन भी आया था, जिसने फोन पर घर की महिलाओं से दोपहर का खाना तैयार रखने के लिए कहा था. लेकिन इसके कुछ ही देर बाद अचानक उनके नहर में डूबने की मनहूस सूचना ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया. सोनम ने जांच एजेंसियों के सामने सवाल उठाते हुए कहा कि उनके साथ गया गांव का साथी सुमित घटना के बाद से अभी तक पीड़ित परिवार के सीधे संपर्क में नहीं आया है. उन्होंने यह गंभीर आशंका भी जताई कि तीनों भाइयों के शव पानी से पूरे कपड़ों में बरामद हुए हैं, जिससे उन्हें इस पूरी घटना के पीछे किसी साजिश का संदेह भी नजर आ रहा है. पीड़ित परिवार के अनुसार, दुर्घटना का शिकार हुए तीनों भाइयों की शादी हो चुकी थी, लेकिन वर्तमान में किसी की भी कोई संतान नहीं थी.
एक साथ उठी तीन अर्थियां, रोया गांव: हादसे में जान गंवाने वाले मंझले भाई अजय की पत्नी वर्तमान में गर्भवती है और जल्द ही अपने बच्चे को जन्म देकर मां बनने वाली है. मामले की जानकारी देते हुए सिकंदराराऊ के क्षेत्राधिकारी (CO) अमित पाठक ने बताया कि चूंकि यह मुख्य घटना पड़ोसी कासगंज जिले के थाना क्षेत्र में हुई थी, इसलिए विधिक नियमों के तहत वहीं के जिला अस्पताल में शवों का पोस्टमार्टम कराया गया. रविवार को पोस्टमार्टम की आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी होने के तुरंत बाद तीनों शवों को सम्मानपूर्वक पैतृक गांव के लिए रवाना कर दिया गया था. रविवार की देर शाम जैसे ही तीन सगे भाइयों के शव एक साथ गांव पहुंचे, वैसे ही पूरे इलाके में चीख-पुकार मच गई और नम आंखों से एक ही चिता पर तीनों का अंतिम संस्कार संपन्न हुआ.
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