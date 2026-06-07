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हाथरस: कासगंज की हजारा नहर में डूबे तीन सगे भाई; 20 घंटे के रेस्क्यू के बाद मिले शव, एक साथ हुआ अंतिम संस्कार

जयप्रकाश, अजय और हरेंद्र का अंतिम संस्कार किया गया. ( Photo Credit: ETV Bharat )

हाथरस: उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस के सिकंदराराऊ कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव टीकरी कलां में उस समय गहरा मातम पसर गया, जब एक ही परिवार के तीन सगे भाइयों की कासगंज जिले की नदरई हजारा नहर में डूबने से असामयिक मौत हो गई. स्थानीय प्रशासन और गोताखोरों ने करीब 20 घंटे तक चलाए गए अभियान के बाद रविवार को तीनों भाइयों के शवों को बाहर निकाल लिया. कासगंज जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम की विधिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद रविवार देर शाम तीनों शवों को पैतृक गांव टीकरी कलां लाया गया, जहां बेहद गमगीन माहौल में एक साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया. प्राप्त जानकारी के अनुसार, गांव टीकरी कलां निवासी स्वर्गीय डालचंद के तीन पुत्र जयप्रकाश (27), अजय (24) और हरेंद्र उर्फ छोटू (22) अपने ही गांव के एक अन्य साथी सुमित कुमार (24) पुत्र राम सिंह के साथ शनिवार को दो अलग-अलग बाइकों से कासगंज स्थित प्रसिद्ध हजारा नहर पर घूमने पहुंचे थे. तेज बहाव में लापता हुए भाई: नहर किनारे अपनी मोटरसाइकिलें खड़ी करने के बाद चारों युवक भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए पानी में नहाने उतर गए. इसी दौरान नहाते समय अचानक पानी के बेहद तेज बहाव और गहराई का अंदाजा न मिलने के कारण तीनों सगे भाई देखते ही देखते नदी की मुख्य धारा में बहकर लापता हो गए. किनारे पर मौजूद उनके इकलौते साथी सुमित ने अपनी जान जोखिम में डालकर तीनों को बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण उसे सफलता नहीं मिल सकी. इसके बाद बदहवास सुमित ने तुरंत इस भीषण हादसे की सूचना स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों को दी. सूचना मिलते ही कासगंज और हाथरस जिला पुलिस, PAC, फ्लड यूनिट और पेशेवर गोताखोरों की संयुक्त टीमें भारी साजो-सामान के साथ तत्काल मौके पर पहुंचीं और युद्धस्तर पर तलाश अभियान शुरू किया. 20 घंटे के रेस्क्यू के बाद मिले शव: करीब 20 घंटे की कड़ी मशक्कत और लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद रविवार को स्थानीय रेलवे पुल के नीचे से पहले दो भाइयों के शव बरामद हुए. इसके लगभग दो घंटे बाद कड़ी खोजबीन के बाद तीसरे भाई का शव भी गोताखोरों ने नहर की गहराई से ढूंढ निकाला. इस हृदय विदारक घटना पर रो-रोकर बदहवास हुई मृतकों की बुजुर्ग मां कमलेश देवी ने बताया कि उनके बेटे पहले घर से पास के ही एक स्विमिंग पूल में नहाने जाने की बात कहकर निकले थे. मगर किसी कारणवश वे स्विमिंग पूल नहीं गए और बाद में अचानक रास्ता बदलकर कासगंज की हजारा नहर पहुंच गए, जहां नियति को कुछ और ही मंजूर था. उन्होंने रुंधे गले से बताया कि उन्हें इस पूरे रूह कंपा देने वाले हादसे की पहली जानकारी शनिवार दोपहर करीब एक बजे फोन के जरिए मिली थी.